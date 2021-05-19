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Aktüel Sadakataşı’ndan Filistin’e 1 milyon TL’lik yardım
Aktüel

Sadakataşı’ndan Filistin’e 1 milyon TL’lik yardım

İsrail’in Kudüs ve Gazze'ye yöneliksaldırıları devam ederken Sadakataşı Derneği bölge için yardım çağrısı başlattı. Dernek Filistin’e ilk etapta 1 milyon TL değerinde insani yardım ulaştıracak.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 18:50:00 -
Sadakataşı’ndan Filistin’e 1 milyon TL’lik yardım

Sadakataşı Derneği Filistin’de yaşanan saldırılardan zarar gören ailelere ‘‘Filistin’e Acil Yardım’’ çağrısıyla destek ulaştırmaya başladı. Dernek, bölgede ilk olarak saldırılardan zarar gören ailelere zekât ve sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

 

Yardım faaliyetleri

Sadakataşı Derneği, Filistin yardım çalışmalarının ilk etabında saldırılardan etkilenen ailelere nakdi destek ve sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Önümüzde ki süreçte dernek tarafından Gazze ve Kudüs’te gıda kumanyası, hijyen kolisi, yetim ve şehit ailelerine nakdi destek, kira yardımı, ev tadilatı, hastane ve okullara yakıt tedariki sağlanacak.

 

Filistin’de genel durum

İsrail’in Kudüs ve Gazze şeridine yönelik başlattığı saldırılar sonrası 200’ün üzerinde kişi hayatını kaybederken, bin 300’den fazla kişi yaralandı. Yaşanan saldırılar sonrası Gazze’de yüzlerce bina yıkılarak kullanılamaz hale geldi. Gazze şeridinde İsrail tarafından su ve elektrik şebekeleri bilinçli olarak kullanılamaz hale getirildi. Bölge acil olarak insani yardıma ihtiyacı bulunuyor.

 

Kudüs’te işgalci İsrail güçleri tarafından yüzlerce kişi tutuklanarak ceza evine konuldu. Gazze’de yaşanan bombardımanlarla bilinçli olarak altyapı tesisleri, tarım alanları, medya kuruluşları ve merkez bankası hedef alınarak ekonomiye darbe vuruldu.

Bölgeye insani yardımlar devam edecek

Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘İşgalci İsrail’in Kudüs ve Gazze’de başlattığı saldırılar sonrası yüzlerce kardeşimiz hayatını kaybederken, binlercesi yaralandı. Biz de dernek olarak zor durumda olan Filistin halkı‘‘Filistin’e Acil Yardım’’ çağrısıylayardım kampanyası başlattık.Bölgede,ekibimiz tarafından sıcak yemek ve nakdi yardım dağıtımları gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde bölgeye sağlık, gıda, maddi ve barınma gibi birçok alanda 1 milyon TL’lik yardım ulaştıracağız. Kardeş Filistin halkının yaralarını sarmak için dernek olarak var gücümüzle çalışacağız’’ ifadelerini kullandı.

 

Destek olmak için;

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Filistin acil yardımlarına destek olmak için FİLİSTİN yazıp 2989’a sms göndererek 10 TL’lik katkıda bulunabilirsiniz. Derneğin www.sadakatasi.org.tr sitesinden online bağış yapabilir ve0216 614 04 61 numaralı irtibat telefonundan yetkililerle irtibata geçebilirsiniz. 

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