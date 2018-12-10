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Sadakataşı yardım ekibi Yemen’de

Açlıktan ölümlerin yaşandığı Yemen’eyardımlarını sürdüren Sadakataşı Derneği bölgeye girebilen ilk Türk yardım ekibi oldu.

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:39
Sadakataşı yardım ekibi Yemen’de

Sadakataşı Derneği, insani krizin yaşandığı Yemen’in birçok bölgesinde acil yardım çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Dernek ekipleri 2 ay önce sel felaketi yaşanan, bin evin zarar gördüğü ve yaklaşık 8 bin ailenin etkilendiği Mehra bölgesinde yaşayanailelere yağ, şeker, süt tozu, konserve, un ve pirinçten oluşan gıda paketi dağıtımı gerçekleştirdi.

Yemen’e ulaşan ilk Türk ekibi

Dernek genel başkan yardımcısı Cevdet Hasbal öncülüğünde bölgeye ulaşan Sadakataşı acil yardım ekibi, Türkiye’den bölgeye girebilen ilk ekip oldu. Dernek bölgeye yardımlarını Yemen Islah Cemiyeti üzerinden gerçekleştirirken bölgeye girebilen acil yardım ekibi ile dağıtımlarkoordine edilecek.

Sadakataşı Derneği yaklaşık 3 aydır bölgeye acil yardım çalışmaları sürdürüyor. Yapılan yardımlar kapsamında yaklaşık 1000 aileye gıda kumanyası, 200 tanker içilebilir temiz su, düzenli olarak binlerce aileye ekmek, salgın hastalıkları engelleyebilmek amacıyla hijyen paketi ve yaklaşık 200 hisse adak, akika ve şükür kurbanı keserek bölge halkına dağıttı.

Cevdet Hasbal yaptığı açıklamada; ‘‘Yemen’de yaşayan 22 milyon insani yardıma muhtaç durumda ve olayların başladığı 2015 yılından itibaren 100 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak için bölgeye için 2 acil yardım kampanyası gerçekleştirdik. Taiz, Marib, Sana, Aden, Hadramevt ve El Hudeyde bölgelerinde düzenli olarak ekmek, su, gıda dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Bölgeye yapılan yardımlarımız artarak devam edecek.’’ İfadelerini kullandı.

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Yemen yardımlarına destek olabilmek için YEMEN yazarak 2989’a SMS atabilir, www.sadakatasi.org.tr adresinden banka hesap numaralarına erişebilir ve online bağış yapabilirsiniz. Yardımlar hakkında detaylı bilgi alabilmek için 0216 614 04 61 numaralı telefon numarasından dernek yetkililerine ulaşabilirsiniz.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 15:39
  1. Sadakataşı Derneği
  2. Yemen

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş40 dk önce
    kızılay nerede. sadakataşı nedir saraydan sadaka çıkması misali herhalde. 100 tl ver 20 tl si yardım olarak ulaşır. 80 tl si yolda kaybolur.
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