Sadakataşı Mısır’da yaşayan Gazzeli ailelere Ramazan yardımı ulaştırdı

Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Sadakataşı ekibi kentte yaşayan 355 Gazzeli aileye kumanya ve zekât dağıtımı gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği Gazze halkına soykırımın başladığı ilk günden itibaren düzenli olarak insani yardım ulaştırıyor. Dernek Mısır’a sığınan Gazzeli aileleri de unutmayarak bölgede düzenli olarak yardım faaliyetleri gerçekleştiriyor.

355 aileye zekât ve kumanya

Derneğin Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal koordinasyonunda bölgede bulunan yardım ekibi kentte yaşayan Gazzeli 355 aileye Ramazan kumanyası ve zekât dağıtımı gerçekleştirdi. Cevdet Hasbal, Gazzeli ailelerle bir araya geldikleri dağıtım programında yaptığı konuşmada; ‘‘Sadakataşı Derneği olarak soykırımın başladığı ilk günden itibaren bölgeye insani yardım ulaştırmayı sürdürüyoruz. Gazze’den Mısır’a geçen siz değerli kardeşlerimize de Ramazan ayı boyunca destek olmaya devam edeceğiz.’’ İfadelerini kullandı.

Ramazan ayında Gazze’ye destek olabilmek için;

Sadakataşı’nın Gazze Ramazan yardımlarına destek olmak için derneğin 0216 614 04 61 numaralı telefonundan yetkililer ile görüşebilir, www.sadakatasi.org.tr web adresinden banka hesap numaralarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca GAZZE yazıp 2989’a mesaj atarak 50 TL bağışta bulunabilirsiniz.