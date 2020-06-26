Sadakataşı Kurban hisse bedelini belirledi

Kurban organizasyonunu bu yıl ‘‘İyilikte Hisseniz Olsun’’ çağrısıyla başta Türkiye olmak üzere 31 ülke ve100’ün üzerinde bölgede gerçekleştirecek olan Sadakataşı800 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Dernek kurulduğutarihten itibaren gerçekleştirdiği kurban organizasyonlarını bu sene de 9 yılın vermişolduğu profesyonellik ve bağışçılarına vermiş olduğu güvenledüzenleyecek.Her yıl daha fazla ülke ve bölgeyi ziyaret eden Sadakataşı bu kurbanda yüzbinlerce insana yardım ulaştıracak.

Hisse bedeli 600 TL

Dernek kurban hisse bedelini bu yıl 4 ayrı fiyat kategorisi üzerinden belirledi. Afrika ve Asya ülkelerinin bulunduğu birinci bölge için 600 TL, Türkiye, Yemen ve Uzak Asya ülkelerinin bulunduğu ikinci bölge 900 TL, Balkanlar ve Ortadoğu’nun olduğu üçüncü bölge 1350 TL, Filistin, Irak ve Kıbrıs'ın olduğu dördüncü bölge için kurban hisse bedeli 2000 TL olarak belirlendi.

Vekalet yoluyla kurbanlarını Sadakataşı’na bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecek.

Nerelerde kurban kesilecek

‘‘İyilikte Hisseniz Olsun’’ çağrısıyla dernek tarafından başlatılan kurban organizasyonu bu yıl Türkiye ile birlikte 31 ülkede gerçekleştirilecek.

Afrika; Mali, Burkina Faso, Çad, Kenya, Nijer, Somali, Benin, Togo, Sudan ve Tanzanya

Asya; Filipinler (Moro), Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan, Moğolistan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Vietnam, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Hindistan

Orta Doğu; Suriye, Irak, Filistin (Gazze ve Kudüs) Lübnan ve Yemen

Avrupa;Arnavutluk, Bosna Hersek, Macaristan ve Makedonya

Geçen yıl neler yapıldı?

2019 Kurban organizasyonunu ‘‘Kurbanın Sırrı Paylaşmakta Saklı’’ çağrısıyla 4 kıta 30 ülkede gerçekleştiren Sadakataşı13.343 hisse kurbanı yaklaşık 600 bin kişiye ulaştırdı.

Kurbanınızı nasıl bağışlayabilirsiniz?

Kurban hisse bağışı için, Sadakataşı Derneği genel merkezine giderek elden, www.sadakatasi.org.tr sayfasında bulunan banka hesapları veya posta çeki hesaplarınaulaşarak online olarak yapabilirsiniz.Ayrıca derneğin 0216 614 04 61 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alınarak kurban vekalet bağışınızı yapabilirsiniz.