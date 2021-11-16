  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sadakataşı kış yardımlarına başladı
Aktüel

Sadakataşı kış yardımlarına başladı

Sadakataşı Derneği, kış aylarının gelmesiyle birlikte başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafında gerçekleştireceği yardım çalışmalarına ‘‘İyilik Isıtırsa Kış Üşütmez’’ çağrısıyla başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 16:36:00 -
Sadakataşı kış yardımlarına başladı

Kış ayları için yardım çalışmalarına başlayan dernek ilk olarak Macaristan’ın Tiszalök ve Budapeşte kentlerinde yaşayan 200 aileye yakacak odun dağıtımı gerçekleştirdi.

Macaristan’a kış yardımı

Dernek Genel Başkanı Kemal Özdal koordinasyonunda Macaristan’da bulunanyardım ekibi Tiszalök ve Budapeşte’de 200 aileye birer ton yakacak odun dağıtımı gerçekleştirdi. Dernek bölgede önümüzdeki günlerde yakacak dağıtımlarına devam edecek.

İslam coğrafyalarında yaşanan krizlerin devam etmesi ile birlikte soğuk havaların gelmesi, bu bölgelerde hayata tutunmaya çalışan insanların çok zor koşullar altında yaşamasına neden oluyor. Son yıllarda komşu bölgelerde yaşanan savaşlar ve işgaller neticesinde milyonlarca insan göç etti. Yüz binlerce kişi hayatını kaybetti. Suriye ve Lübnan’da mülteci kamplarında yaşayan ihtiyaç sahipleri kış aylarını derme çatma çadır ve ısıtıcılardan yoksun bir şekilde geçirmekte.

9 ülkeye kış yardımı ulaştırılacak

Dernek, kış kampanyası kapsamında Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Macaristan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Suriye, Filistin ve Lübnan’da battaniye, bot, mont, gıda kolisi, yakacak ve soba dağıtımları gerçekleştirecek.

Kış yardımları için Macaristan’da bulunan Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Dernek olarak bu yıl başta ülkemiz olmak üzere kardeş coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimize kışlık yardımlar ulaştıracağız. Çalışmalarımızın ilk etabında Macaristan’da yakacak odun dağıtımı gerçekleştirdik. Yardımların buraya ulaşmasında katkısı olan değerli bağışçılarımıza teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya son dakika koduyla duyurdu! ‘Füzeyle vurduk’
Dünya

Rusya son dakika koduyla duyurdu! ‘Füzeyle vurduk’

ABD ve Avrupa ile arası gerilen Rusya’dan dünya basınına son dakika duyurusu geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, yörüngede faal olmayan bir uydu..
Çin'den Putin'i zora sokacak çıkış: Rusya'dan gelen ürünlerde...
Dünya

Çin'den Putin'i zora sokacak çıkış: Rusya'dan gelen ürünlerde...

Çin Hükümeti, Rusya'dan tedarik edilen bazı ürünlerde koronavirüs saptadıklarını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı'ndan döviz ve enflasyon açıklaması
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan döviz ve enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, enflasyonla mücadelede kararlılığın devam etmesi durumunda döviz kurunun istikrara kavuşacağını söyledi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay