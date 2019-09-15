Sadakataşı Derneği aralıksız çalışıyor! Tanzanyalılar için Aksa Camii yapıldı

Haber Merkezi

Sadakataşı Derneği, yaşanan imkansızlıklar nedeniyle dini vecibelerini toplu olarak yerine getirmede sıkıntı yaşayan insanlar için Afrika’nın birçok bölgesinde camiler inşa ederek bölge halkına destek olmaya devam ediyor.

Tanzanya’nın Zanzibar bölgesinde temeli atılan Aksa Camii, bölgede bulunan Sadakataşı Derneği ekipleri ve bölge halkının katılmasıyla birlikte dualarla ibadete açıldı.

Dernek tarafından 130 metrekarelik inşa edilen, 200 kişinin aynı anda ibadetini gerçekleştirebileceği Aksa Camii’nde aydınlatma sistemi güneş enerjisi ile yapılan panelden sağlanacak.

Camiye yakın bölgede bulunan Sadakataşı Derneği tarafından yaptırılan ve Maarif Vakfı tarafından eğitim faaliyetleri sürdürülen 15 Temmuz Şehitler Külliyesi’nde 120 öğrenci eğitim görüyor.

Özdal: Kardeşlerimizin yanında olduk

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada ‘‘Asya ve Afrika’nın çoğu bölgesinde kardeşlerimiz ibadethane bulma konusunda sorunlar yaşıyor. Bu sorunun çözümü için cami ve mescidler inşa ediyoruz. Son olarak Zanzibar’da Aksa Camii’ni ibadete açtık. Caminin açılışına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz’’ İfadelerini kullandı.