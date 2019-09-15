0553 313 94 23

Sadakataşı Derneği aralıksız çalışıyor! Tanzanyalılar için Aksa Camii yapıldı

Tanzanya’nın Zanzibar bölgesinde temeli atılan Aksa Camii, bölgede bulunan Sadakataşı Derneği ekipleri ve bölge halkının katılmasıyla birlikte dualarla ibadete açıldı.

15 Eylül 2019 Pazar 12:55
Sadakataşı Derneği aralıksız çalışıyor! Tanzanyalılar için Aksa Camii yapıldı

 Haber Merkezi 

Sadakataşı Derneği, yaşanan imkansızlıklar nedeniyle dini vecibelerini toplu olarak yerine getirmede sıkıntı yaşayan insanlar için Afrika’nın birçok bölgesinde camiler inşa ederek bölge halkına destek olmaya devam ediyor.

Tanzanya’nın Zanzibar bölgesinde temeli atılan Aksa Camii, bölgede bulunan Sadakataşı Derneği ekipleri ve bölge halkının katılmasıyla birlikte dualarla ibadete açıldı.

Dernek tarafından 130 metrekarelik inşa edilen, 200 kişinin aynı anda ibadetini gerçekleştirebileceği Aksa Camii’nde aydınlatma sistemi güneş enerjisi ile yapılan panelden sağlanacak.

Camiye yakın bölgede bulunan Sadakataşı Derneği tarafından yaptırılan ve Maarif Vakfı tarafından eğitim faaliyetleri sürdürülen 15 Temmuz Şehitler Külliyesi’nde 120 öğrenci eğitim görüyor.

Özdal: Kardeşlerimizin yanında olduk

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada ‘‘Asya ve Afrika’nın çoğu bölgesinde kardeşlerimiz ibadethane bulma konusunda sorunlar yaşıyor. Bu sorunun çözümü için cami ve mescidler inşa ediyoruz. Son olarak Zanzibar’da Aksa Camii’ni ibadete açtık. Caminin açılışına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz’’ İfadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 12:55
  1. Sadakataşı Derneği
  2. dini vecibeler
  3. Afrika
  4. cami
  5. Tanzanya’nın Zanzibar bölgesi
  6. Aksa Camii
  7. güneş enerjisi
  8. Maarif Vakfı
  9. 15 Temmuz Şehitler Külliyesi
  10. Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Para badmintoncular, Tayland'da turnuvaya katılacak
    1. Para badmintoncular, Tayland'da..
    2. Emre'siz Fenerbahçe, Alanyaspor'a..
    3. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    4. Galatasaray'dan birlik mesajı
    5. Sadakataşı Derneği aralıksız..
    6. Teknofest 2019 ne zaman başlıyor?..
    7. Yaralı teröriste ilk yardım..
    8. Özel sporcular havuza giriyor
    9. Rahime anneden PKK'lı hainlere mesaj:..
    10. ‘Allah’a, O’nu görüyormuşçasına ibâdet..
    11. Kütahya’da orman yangını
    12. "Koleksiyonların kamusal birikimler..
    13. Rus yapımı Su-35 savaş uçağı..
    14. Babaannesini öldüren genç polise..
    15. İnfak’tan ne anlıyoruz?
    16. Alfa Romeo'nun efsane yarış modeli 33..
    17. Kartal’da marketten silahlı gasbın..
    18. Galatasaray camiası kahvaltıda..
    19. Bakü'nün kurtuluşunun 101. yıl dönümü
    20. Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası..
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    “Feyzioğlu’nun eşi kapandı, bakalım hangi bakanlık verilecek” mesajına sert tepki!
    “Feyzioğlu’nun eşi kapandı, bakalım hangi bakanlık verilecek” mesajına sert tepki!