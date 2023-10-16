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Aktüel Sadakataşı Cinderes’te okul ve ev açılışları gerçekleştirdi
Aktüel

Sadakataşı Cinderes’te okul ve ev açılışları gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2023-10-16 22:49:00 -

Ülkemizde 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketinden etkilenen Suriye’nin kuzeyinde Sadakataşı Derneği, Filistinli hayırseverlerin destekleriyle evleri yıkılan ailelere yardım ulaştırıyor.

Sadakataşı briket evler projesi kapsamında bölgede yaşanan deprem nedeniyle evlerini kaybetmiş 270 aile için briket ev inşa ederek, aileleri evlere yerleştirdi. Açılış programında Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, dernek yönetim kurulu üyeleri ve bölge halkı yer aldı.


270 aileye briket ev

Kahramanmaraş merkezli yaşadığımız depremlerden etkilenen Suriye’de binlerce ev yıkılırken, yaklaşık 9 bin insan hayatını kaybetti. Zor durumda olan depremzedeler için Filistinli hayırseverler ve Filistinli içerik üretici İbrahim Halil’in destekleriyle Sadakataşı tarafından briket evler inşa edildi. 42 metrekarelik alanlara 2+1 şeklinde inşa edilen 270 evin içerisinde temiz su sistemi, atık su ve kanalizasyon alt yapısı bulunuyor.

Eşbal Beytül Makdis Okulu

Cinderes’de ki depremzede çocukların yaşadığı sorunların başında eğitim geliyor. Filistinli bağışçıların desteği ve Sadakataşı’nın katkılarıyla 800 çocuğun okul ihtiyacının karşılanması için Eşbal Beytül Makdis Okulu inşa edilerek eğitime açıldı.
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‘‘Türk ve Filistin halkına teşekkür ediyoruz’’

Depremi yaşayan aileler hem savaşın verdiği zorluklar hem de depremin yıkımıyla mücadele ederken, kendilerine yapılan yardımlardan dolayı çok sevinçli olduklarını belirtti. Aileler yeni evlerinde mutlu, hijyenik, huzurlu ve güvenli şekilde yaşayacaklar. Cinderes halkı açılış programında kendilerini sıcak bir yuvaya kavuşturan Sadakataşı’na, Türk ve Filistin halkına şükranlarını dile getirdi.

Bölgede bulunan Sadakataşı ekibi yardımların devamında 270 depremzede aileye gıda kumanyası, zekât, battaniye ve jeneratör yardımları ulaştırdı.

Gıda ve acil yardım ulaştırıldı

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Ülke olarak yaşamış olduğumuz büyük deprem felaketinden komşu ülke Suriye’de etkilendi. Cinderes bölgesinde evlerini kaybeden depremzedeler için Filistinli İbrahim Halil ve arkadaşlarının desteğiyle 270 briket ev ve okul inşa ettik. Ailelerin gıda ve acil ihtiyaçlarını karşıladık. Suriyeli aileleri sıcak bir yuvaya kavuşturan tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz.’’ İfadelerini kullandı.

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