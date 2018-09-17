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Sadakanın en güzeli...

Mutsuzluk mu bizi somurtturuyor; yoksa somurttukça mutsuz mu oluyoruz?

17 Eylül 2018 Pazartesi 13:50
Sadakanın en güzeli...

Bazı insanlar sanki doğuştan mütebessimdir. Yüz ifadeleri öylesine sıcak ve içten.. Onlarla konuşurken insan; ister istemez daha içten, daha rahat, daha samimi ve aynı şekilde mütebessim olmaya çabalar. Hayat kavgası, geçim kaygusu, büyük şehirlerin stresi, terör, zorba bürokrasi, toplum mühendisleri milletin yüzünden gülücükleri silip aldı. Bunlar gerçek..

Fakat müsebbiplerin bir çoğu bugün hesap veriyor, şükürler olsun. Dünya batarken, ülkemizin ekonomik durumuna gıpta ile bakılıyor. Bütün engellemelere, şirretleşmelere rağmen terör biterken, halkımız arasında kardeşlik, eşitlik bağları güçlendirilmeye çalışılıyor.

Bu ortam sağlığımız, mutluluğumuz, toplumumuzun baskılardan kurtulması için gerekli sessiz sivil bir dayanışma olabilir. Tebessümle, birbirimizle selamlaşarak aslımıza dönüş adımları atabiliriz.. Bakın asırlar geçti aradan ve bugünün bilimsel araştırmalarının vardığı sonuç: Gülümsemek, kişinin sağlığına ilâç etkisi yapıyor.

Peygamberimiz her zaman mütebessimdi. Yüzünde daima ışıldayan bir parlaklık ve neşe ifadesi vardı.

Gülümseme üzerine Kansas Üniversitesi’nde araştırma yapıldı

Gülümsemenin sağlık üzerine olumlu etkisi araştırmalarla ortaya çıktı. Kansas Üniversitesi'nden Psikoloji bölümü öğretim üyesi Dr. Tara Kraft ve Dr. Sarah Pressman gülümsemenin insan sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi.

İncelemeye alınan 169 öğrenci üç gruba ayrıldı. Birinci gruptan sadece tebessüm etmeleri, ikinci gruptan zorunlu bir şekilde gülümsemeleri, son gruptan ise içten bir gülümseme yapmaları istendi. Deney boyunca, katılımcıların kalp ritmi izlendi. Zorunlu olarak gülümseyenlerin bile kalbinde olumlu değişiklikler oluyor. İçtenlikle gülen grubun kalp ritmi ise diğer gruplara oranla çok daha düştüğü belirlendi.

Araştırmanın sonuçlarına göre zorla gülmeye çalışmak bile stres üzerinde doğrudan etki yapıyor. Tansiyonu ve şekeri artıran kortizol hormonu çok gülen, gülümseyen, mutlu insanlarda daha dengeli çalışıyor. Araştırmanın başkanlığını yürüten Cardiff Üniversitesi psikoloji bölümü öğretim üyesi Dr. Michael Lewis, "Gülümsemeyle harekete geçen kasların kullanımı beynin duygu-durum sistemini etkiliyor. Böylece kişi stresten uzak duruyor ve buna bağlı olarak hastalıklardan korunuyor" yorumunu yaptı.

Gülümseme esnasında diyaframın kasılması karaciğer, dalak, mide, bağırsak gibi bazı organlarımızı uyarıyor. Aynı zamanda yüz, boyun, kol, karın gibi kaslarımızı gevşetiyor. Beynin haberci dopamin kullanan parçalarını harekete geçirir. Dolayısıyla beynin sinirler üzerinde sakinleştirici bir etkisi olmasını sağlıyor. Uzmanlar günde sadece birkaç dakikelik gülümsemenin 45 dakikalık bir rahatlamaya eşdeğer olduğunu söylüyorlar. Günde 10 dakikalık bir gülmenin sağlık için en iyi ilaç olduğunda ısrarlılar..

Ağrıları hafifletiyor

Son birkaç yıldır gülmenin faydaları medikal anlamda da tartışılıyor. Tartışılan konu ise gülmenin tedavi edici bir yönü olması. Güldüğümüzde salınan hormonlar bizi maksimum derecede dinamik kılıyor ve acı, ağrı gibi hisleri azaltıyor.

Güldüğümüz zaman, tükürük salgılarımızdaki antikorlar çoğalır ve böylece biz de nezle gibi enfeksiyonlardan daha az zarar görürüz. Hatta son zamanlarda yapılan birçok çalışma gülmenin kalp hastalıkları riskini bile azalttığını gösteriyor.

Gülmek sosyal açıdan da faydalı

Gülmek sosyal ilişkiler aşısından da oldukça faydalı. Sokakta hiç tanımadığınız birine ufacık gülümsemenin size hiçbir zararı olmaz. Aksine faydası olur. Psikologlar insanın kimi zaman kendisiyle dalga geçip gülmesinin bile iyi geldiğini söylüyorlar. Çünkü bunu başarmak, her zaman mükemmel olunmaması gerektiğini bir insana en iyi hatırlatan yegane şeydir. İnsanın kimi zaman kendi hatalarıyla bile dalga geçebiliyor olması (tabii bir yandan da dersini alarak), herşeyi ciddiye alıp melankoli yaşamaması kişisel gelişim açısından tahmin edebileceğinizden çok daha önemli. Aynı zamanda tabii ki her zaman söylediği gibi, içten bir gülümseme, gülümseyen bir dudak pozitif bir imaj oluşturmanızı, ilişkilerinizin daha samimi ve daha güven verici olmasını sağlar.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 13:50
  1. Ağrı
  2. gülümseme
  3. gülümsemenin faydaları

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