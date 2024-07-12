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Sosyal Medya Saçmalığın sonu kötü bitti! İnternet canlı yayınında şok eden olay
Sosyal Medya

Saçmalığın sonu kötü bitti! İnternet canlı yayınında şok eden olay

Yeniakit Publisher
2024-07-12 14:16:00 - 2024-07-12 14:16:43

Ankara’da bir kişi, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı esnada tabanca ile yanlışlıkla kendisini başından vurdu. Ağır yaralı adam hastanede tedavi altına alındı.

Ankara’da bir kişi, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı esnada tabanca ile yanlışlıkla kendisini başından vurdu. Ağır yaralı adam hastanede tedavi altına alındı.
Olay, sabah 05.00 sıralarında Çankaya’nın Birlik Mahallesi’nde meydana geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan 45 yaşındaki K.Y., elinde tabancayı şakağına dayadı. Yanlışlıkla tetiği çeken K.Y., silahın ateşlenmesi üzerine başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan K.Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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