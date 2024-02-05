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Kadın - Aile Saçlarınızı yaygın bulunan: ışıl ışıl canlı gösterecek, yağla yıkamalısınız! Takdir topladı! Kısaca şöyle bir bakalım
Kadın - Aile

Saçlarınızı yaygın bulunan: ışıl ışıl canlı gösterecek, yağla yıkamalısınız! Takdir topladı! Kısaca şöyle bir bakalım

Yeniakit Publisher
2024-02-05 00:25:00 - 2024-02-05 00:53:39
Saçlarınızı yaygın bulunan: ışıl ışıl canlı gösterecek, yağla yıkamalısınız! Takdir topladı! Kısaca şöyle bir bakalım

Son derece pürüzsüz, parlak ve sağlıklı saçlar ve bunun için ne olmalı? Düzensiz beslenme, uygulanan boya ve zorunlu sanılan ışıl işlemler saçların yapısını bozarak pürüzlü ve sağlıksız görünmesine neden oluyor. Türk kadınlarının arasında sorun olarak ta görülen mat saç sorunu uçup gidecek!

Parlak ve ışıl ışıl saçlar neredeyse tüm kadınların hayali.
Düzensiz beslenme, uygulanan boya ve ışıl işlemler saçların yapısını bozarak pürüzlü ve sağlıksız görünmesine neden oluyor. Buna çözüm olarak ne yapmamız gerekir işte bunun yanıtı…

SAÇLARIN CANSIZ VE SAĞLIKSIZ GÖRÜNMESİNİN NEDENLERİ NELER?

Saç derisinde bulunan kendine has olan yağ, saçları nemli ve sağlıklı olasını sağlar. Bu yağ azaldıkça saçların parlaklığı ve sağlıklı görünümü azalmış olur.

Şampuan ve saç kremi seçimi de saçın yapısını etkileyen önemli faktörlerden biri.

Saç yapınıza uygun seçeceğiniz şampuan ve saç kremi saç sağlığınız için önemli.


Sorunu es geçelim Saçlarınızı her gün şampuanlamayın: saçları her gün şampuanlamak saçın yağ dengesini bozarak, kuruyup koparak dökülmesine neden olabilir.
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FAZLA ISIDAN KORUYUN

Saçlarınızı yüksek ısıdan korumanız saç sağlığınız için önemli faktörlerden biri.

Her gün düzleştirmek ya da maşa yapmak saçları yakabilir. Ayrıca saçlarınızı kurularken de saç kurutma makinenizi orta kademede 15- 20 cm uzaklıkta olacak şekilde kurulayın.

SAÇLARINIZI DOĞAL YAĞLARLA BESLEYİN

Özellikle yıpranmış ve kuru saçlar için doğal içerikli yağlar en çok tercih edilen yöntemlerden biridir.

Tatlı badem yağı, Hindistan cevizi yağı, Argan yağı gibi yağları saç uçlarınıza uygulandığı takdirde hem kırıklara engel olunur hem de parlak canlı bir görünüm kazanması sağlanır.

Elma sirkesi, saçlar için oldukça etkili ve eski bir yöntemdir. Banyo esnasında durulama suyunuza birkaç kaşık elma sirkesi ekleyerek kolayca saçlarınıza uygulayabilirsiniz.

Saçlarınızı bu sirkeli su karışımı ile durulayın. Elma sirkesi ve su karışımıyla saç diplerine masaj da yaparak sirkenin mucizesinden faydalanabilirsiniz.

 

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