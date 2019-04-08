Saçlarınızı ışıl ışıl parlatacak ev yapımı 9 maske

Kadınlar için saçları en önemli aksesuarlarındandır. Kapalı kalmaktan yıpranan ya da gördüğü işlemler nedeniyle eskisi gibi parlamayan saçlarınızı göz alıcı bir hale getirmeniz mümkün. İşte, en iyi 9 ev yapımı saç maskesi;

Pul pul dökülmeye son

Aloe vera jeli saçlarınız için şahane bir öneri. Piyasada satılan aloe vera jelinden avcunuza bir miktar sıkın ve bunu saçlarınıza masaj yaparak yedirin. Yaklaşık 15 dakika jeli saçlarınızda bekletin ardından şampuanla saçınızı yıkayın. Bu maske özellikle saç dibindeki pul pul dökülmelerin önüne geçecektir.

Yumurta maskesi

Protein eksikliği saç dökülmesinin en önemli nedenlerindendir. Protein tüketimi konusunda yaşadığınızı sorunlar saçınızı olumsuz etkiliyorsa; yumurta maskesi tam size göre. 1 yumurta, 1 adet avokado, 1 yemek kaşığı hindiztan cevizi yağı ve 1 tatlı kaşığı balı iyice karıştırın. Ardından bu maskeyi saçınıza uygulayın. Yarım saatin ardından saçlarınızı yıkayın.

Çemen otu maskesi

1 su bardağı çemen otu tohumunu bir gece önce 2 su bardağı suda bekletin. Sabah tohumları süzüp 1 tatlı kaşığı bal ile karıştırın. Ardından iki malzemeyi püre haline getirin. Saçınıza uyguladığınız maskeyi 30 dakika bekledikten sonra yıkayın. Bu maske yağlı saçlar için önemli bir kurtarıcı olacaktır.

Saç uzatan maske

İnce telli saçlarınızı güçlendirmek için ilk tercihiniz zencefil olabilir. İnce ince kıydığınız zencefile arzu ettiğiniz esansiyel yağı ekleyip saçlarınıza sürebilirsiniz. Yarım saatin sonunda saçlarınızı güzelce yıkayın. Haftada bir gün uyguladığınız maske yaklaşık bir ay sonra saçlarınızın uzamasını da sağlayacaktır.

Yumuşacık saçların formülü

3\4 su bardağı biberiye, 1 su bardağı su ve 1 yemek kaşığı ısırgan otunu kaynatın. Kaynattığınızın su ılınınca süzün. Ardından hazırladığınız suyu saçlarınıza dökün. 10 dakikanın ardından saçlarınızı şampuanla yıkayın. Saçlarınız bu maskeyle yumuşacık olacaktır.

Kepek sorununa son

Kepek sorunundan kurtulmanız için şahane bir önerimiz var. 1 adet portakal kabuğu rendesini bir miktar su ile karıştırın ve saçlarınıza uygulayın. Her gün 20'şer dakika uyguladığınız maske saçlarınızı pırıl pırıl bir hale getirecek.

Hacimli saçların sırrı

Saçlarınızın daha hacimli olmasını istiyorsanız; bu maske tam size göre. 1 su bardağı elma sirkesi ile 1 su bardağı yeşil çayı karıştırın. Saçlarınızı şampuanladıktan sonra hazırladığınız su ile saçlarınızı güzelce durulayın.

Saç uzatan maske

1 adet soğanın suyunu sıkın ve üzerine bir tatlı kaşığı bal ekleyin. Hazırladığınız maskeyi saçlarınıza haftada bir gün uygulayın. Gece yatağa girmeden önce maskeyi saçlarınıza uygulayıp sabah da saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Bu maske saçlarınızın daha hızlı uzamasını sağlayacaktır.

Hindistancevizi maskesi

Saçlarınızın hızlıca uzamasını istiyorsanız bu maske tam size göre... 3 çay kaşığı zeytinyağı, yarım su bardağı hindistan cevizi sütü ile karıştırın. Hazırladığınızın karışımı saçlarınıza iyice yedirin. 15 dakikanın ardından saçlarınızı güzelce yıkayın.