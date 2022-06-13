Saçlarınızı deli gibi uzatacak doğal karışım!

Saç her zaman kadın ve erkeklerin en güzel fiziksel varlıklarından biri olarak görülmüştür. Bu nedenle çoğu insan dolgun, esnek saçlara sahip olmak ister. Saç dökülmesini yavaşlattığı ve iyileştirdiği kanıtlanmış birkaç doğal tedavi ve tarif vardır. İşte saçların hızlı uzaması için çok etkili muz, bal ve yumurta sarısından oluşan doğal karışım.

Güneşe sürekli maruz kalma, kirlilik ve toksik ürünler nedeniyle saçlar zarar görür, bozulur ve parlaklığını kaybeder. Saçları korumak ve beslemek için çeşitli kozmetik ürünler tasarlanmıştır , ancak % 100 doğal formüllerden daha iyisi yoktur.

İşte saç maskesi için doğal tarif:

Bu doğal formül aşırı saç dökülmesi problemleri ve ince saçlar için önerilir.

Malzemeler:

1/2 muz,

Bir yumurta sarısı,

1 çorba kaşığı bal,

1/2 yüzde 100 malt ve şerbetçi otu yağı.

Hazırlık:

Yumurta sarısını bir kaseye koyun ve 1-2 dakika çırpın. Daha sonra püre elde edene kadar yarım muzu ezin, yumurtaya ekleyin ve iyice karıştırın. Son olarak, şerbetçi otu yağı ve balı ekleyin, pürüzsüz ve kremsi bir macun elde edene kadar her şeyi karıştırın (çırpma teli veya blenderi kullanabilirsiniz).

Nasıl uygulanır?

Karışımı nemli saça uygulayın, tüm saç derisini ve etkilenen bölgeleri kaplayacak şekilde küçük tellere ayırmaya çalışın. Saçınızın tamamını bir duş bonesi ile örtün ve bileşiklerin en az iki saat çalışmasına izin verin. Saçınızı ılık suyla durulayın Bu karışımın kullanımını haftada iki veya üç kez tekrarlayabilirsiniz.

Bileşenlerin faydaları neler?

Muz: Pek çok tıbbi özelliği olan çok besleyici bir meyvedir. Serbest radikalleri yok eden ve saçınızı koruyan vitaminler ve antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Muzda bol miktarda bulunan A, B, C ve E vitaminleri foliküllerin ve saç derisinin yenilenmesini canlandırmaya ve canlandırmaya yardımcı olur . İçeriğindeki magnezyum, çinko, demir ve potasyum sayesinde aşırı saç dökülmesinin azaltılmasında da oldukça etkilidir.

Bal: Arı kovanlarından elde edilen bu sıvı, nemlendiren, saç derisini ve saçı besleyen, kökleri güçlendiren mineraller ve eser elementler açısından oldukça zengindir. Bal ayrıca saçınızın rengini açmaya yardımcı olur.

Yumurta: Saç derisini ve saç köklerini iyileştirmeye yardımcı olabilecek protein ve yağ asitleri içerirler. Yumurta saçı daha sağlıklı, daha güçlü, daha yumuşak ve daha parlak yapar.

Kimse Bilmiyor Saç dökülmesini durduruyor ve yeni saç çıkartıyor!

Stres, düzensiz beslenme vb. gibi sebeplerle dökülen saçlara engel olmak ve hatta yeni saç oluşumunu desteklemek aslında sanılanın aksine oldukça kolay. Saç dökülmesi büyük oranda kalıtsal nedenlerle meydana gelir ancak yetersiz beslenme nedeniyle oluşan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine yol açtığı bilinmektedir. Peki yetersiz beslenmeye bağlı saç dökülmesini engellemek için hangi besinleri tüketmek gerekir? İşte saç dökülmesine iyi gelen besinler… Saç dökülmesi büyük oranda kalıtsal nedenlerle meydana gelir ancak yetersiz beslenme nedeniyle oluşan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine yol açtığı bilinmektedir. Saç Dökülmesine Karşı Beslenme Önerileri

Erkek tipi saç dökülmesi düşük yağ içeren bir beslenme programıyla tamamen durdurulamasa da yavaşlatılabilir. Bazı bilim adamları erkek tipi kelliğin ergenlik döneminde artan testosteron seviyelerine bağlamaktadır. Hayvansal gıda temelli yüksek yağ testosteron seviyelerini arttırarak saç köklerini olumsuz yönde etkileyebilir.

Proteinden oluşan saç telleri için günlük beslenme yoluyla alınan protein ve B vitaminleri çok önemlidir. Bu proteini yağlı gıdalar yerine fasulye, mercimek, yoğurt gibi kaynaklardan alabilirsiniz. Avrupa’da yapılan bazı çalışmalar soya proteininin saç büyümesini %15 oranında arttırdığını belirtmektedir.

Eğer saçlarınız kalıtsal nedenlerle dökülüyorsa bunu beslenmenizi düzenleyerek durdurmanız mümkün değil ancak saçlarınızın daha sağlıklı görünmesini ve dökülmenin yavaşlamasını doğru bir beslenme programıyla sağlayabilirsiniz.

Saçlarınız belirli bir neden olmadan dökülmeye başladıysa başka bir hastalığın belirtisi olabileceği için bir doktora görünmeniz tavsiye edilir.