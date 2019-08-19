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Saçlarının hızlıca uzamasını isteyenler buraya!

Hanımların birçoğu saçlarını kestirdikten sonra pişmanlık duyar. Siz de böyle bir durumdaysanız ve hızlıca saçlarını uzatacak bir formül arıyorsanız size şahane bir önerimiz var.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:50
Saçlarının hızlıca uzamasını isteyenler buraya!

Kadınlar için saçları çok kıymetlidir. Bu değerli aksesuar sık sık işlem gördüğü için çoğu zaman kısacık kestirilmek zorunda kalınır. Bazen de radikal bir değişiklik için saçlarını kısacık kestirenler yılların alışkanlığından kolayca vazgeçemez ve yeniden saçlarının uzamasını arzu eder. Saçlar birkaç saniyede kesilse de uzaması o kadar kolay bir iş değil. Siz de saçlarınızın hızlıca uzamasını istiyorsanız; şahane bir önerimiz var.

Şifa kaynağı patates

Patates doğru tüketildiğinde sağlıklı bir beden için son derece kıymetlidir. Vitamin ve minarel yönünden zengin olan patates cilt ve saç sağlığı için de önemli bir kaynaktır. Patatesten elde edeceğiniz suyla saçlarınızın hızlıca uzamasını sağlayabilirsiniz.

Saçlar patates suyuyla nasıl uzar?

Patates; B vitamini, C vitamini, çinko ve demir yönünden zengindir. Bu da patates suyunun saçı hızlıca uzatmasına yardım eder.

İçerdiği vitamin ve minaraller sayesinde patates kepek oluşumunu engeller.

Saç diplerini rahatlatan patates saçların kolayca kırılmasını engeller.

Patates suyu maskesi nasıl hazırlanır?

Malzemeler

  • 3 adet patates
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 adet yumurta sarısı

Patateslerin suyunu katı meyve sıkacağı yardımıyla sıkabilirsiniz.

Meyve sıkacağınız yok ise patatesleri rendeleyin. Rendelenen patateslerin suyunu bir tülbent yardımıyla sıkın.

Patates suyu, bal ve yumurta sarısını güzelce karıştırın.

Hazırladığınız maskeyi saçlarınıza masaj yaparak yedirin.

Maske saçınızda yarım saat kaldıktan sonra saçlarınızı güzelce yıkayın.

Saçların hızlıca uzamasına yardımcı olan bu maskeyi haftada bir kez uygulayabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:50
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