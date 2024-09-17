Saçlarını boyadıktan günler sonra kör oldu!

Saç boyalarının içinde yer alan bir madde deriden ziyade gözler için tehdit olabilir. Fransa'da bir kadın saçını boyattıktan günler sonra görme kaybı yaşadı. Uzmanlar boyadaki bir bileşenin bunda rol oynadığını belirtiyor.

Saç boyatmak bakımlı kadınların olmazsa olmazı.

Piyasada eski ve yeni birçok boya markası var.

Ancak Fransa'da yaygın olarak kullanılan bir saç boyası, bir kadını kör etti.

AROMATİK AMİN İÇEREN BOYA KULLANDI

61 yaşındaki kadın, bir amine bağlı aromatik bir halkadan oluşan organik bir bileşik aromatik aminler içeren bir saç boyası ile saçını boyadı.

Birkaç gün sonra her iki gözünde de ilerleyici bulanık görme yaşamaya başladı.

Doktorlar kadının gözlerinde çoklu retina dekolmanı keşfetti.

Bu ciddi göz hastalığı sağlam retina tabakasının yapışık olduğu göz küresinin iç yüzeyinden ayrılması olarak biliniyor.

GÖZ HASARININ NEDENİ SAÇ BOYASI MI?

Lezyonlar genellikle MEK1 veya MEK2 enzim retinopatileriyle ilişkiliydi.

Kadının retinasında da endişe verici bir katman kalınlaşması görüldü.

Bu da durumunun ciddiyetini doğruladı.

Enfeksiyon ve kanser gibi diğer olası nedenleri dışladıktan sonra doktorlar, retina hasarının doğrudan saç boyasıyla bağlantılı olduğu sonucuna vardı.

Uzmanlar, aromatik aminlerin, geçici görme kaybına yol açabilecek retinopati riskiyle ilişkili olduğu sonucuna vardı.

DOKTOR CHIRPAZ: SORUMLU BİLEŞEN PPD

Göz doktoru olan Nicolas Chirpaz boya formülasyonundaki aminin, birçok kalıcı saç boyasında ortak bir bileşen olan para-fenilendiamin (PPD) olduğunu belirtti.

Olaydan sonra kadın saç boyasının markasını değiştirdi.

Bu kez aromatik amin içermeyen bir ürün seçti ve gözleri düzelmeye başladı.

Bir ay sonra görme yeteneği tamamen geri geldi ve ilk olaydan 4 yıl sonra başka bir komplikasyon yaşanmadı.

Bu gibi vakalar nadir olsa da Dr. Chirpaz aromatik aminlerin görme kaybına yol açabileceğine inanıyor.