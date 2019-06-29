0553 313 94 23

Saçları tıraş etmeden saç ekimi mümkün

Saç ekimi yaptırmak isteyenlerin en büyük endişesinin saçın tıraş edilmesi olduğunu belirten Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, saç ekimi yapılırken saç tıraşı olunmasına gerek kalmadığını söyledi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:54
Saçları tıraş etmeden saç ekimi mümkün

Saç ekimi yaptırmak isteyenlerin en büyük endişesinin saçın tıraş edilmesi olduğunu belirten Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, saç ekimi yapılırken saç tıraşı olunmasına gerek kalmadığını söyledi.


Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, "Hatta öyle ki saç ekimi yaptırmayı düşünenlerin bir çoğu saçının tıraşlanması gerektiğini öğrenince ameliyat olmaktan vazgeçer. Saç ekimi işlemlerinde hastaların tıraşlı bir kafa ile normal yaşantılarına devam edememeleri çok normal bir endişedir. Estetik cerrahi yıllardır saç ekim işleminde saçın tıraşlanmasını engellemek için çeşitli araştırmalar yapmıştır. Hastaların saç ekim ameliyatlarına karşı olan en büyük endişelerini ortadan kaldırmak en büyük amaçtır. Saç ekimi operasyonunu ve iyileşme sürecinin daha rahat geçmesi için estetik cerrahi ger türlü imkanı sunmaktadır. Bugün estetik cerrahinin geldiği nokta hem estetik cerrahlar hem de hastalar için ameliyat sürecini kolaylaştırmak ile kalmıyor, iş ve sosyal yaşamlarından geri kalmalarına da olanak sağlamaktadır" dedi.


"FUE tekniği ile tıraşsız saç ekimi"


Ense bölgesinden FUE tekniği ile alınan saç köklerinin donör bölgesinden alındığı belli olmadan yapılan bir uygulama olduğunu kaydeden Sönmez, "Bu uygulama özellikle profesyonellik, yetenek ve tecrübe gerektirmektedir. Özellikle saçlarını tıraş ettirmek istemeyen sanatçı, futbolcu ve bayanların tercih ettiği bu yöntem toplum içinde bu uygulamadan rahatsız olanlar için oldukça rahatlatıcı ve konforlu bir tekniktir. Her saç şekline uygulanabilen tıraşsız saç ekimi operasyonu sonrasında kişiler iş ve sosyal hayatına geri dönebilmektedir" ifadelerini kullandı.


Bir seansta ortalama kişideki açıklığa göre 2 bin, 2 bin 500 greft tıraşsız saç nakli yapıldığını ifade eden Sönmez, "Talebe göre ise 2 hafta sonra aralıklı seanslar da yapılabilmekte, saç alınan bölgede operasyon anından itibaren iz kalmamaktadır. Birkaç yıl öncesine kadar saç ekiminde saç köklerinin çoklu ya da tek tek alımında donör bölgesi ve ekim bölgesi tıraş edilmekteydi. Bu toplum içerisinde yarısı tıraşlanmış saçla gezmek durumunda kalan kişiler için hiç de kolay bir durum değildi. Hatta saç ekimi yaptırmak isteyen birçok kişinin işlem sırasında donör bölgenin tıraşlandığını öğrendiklerinde saç ekiminden vazgeçtikleri de çok sık görülen bir durumdu. Tıraşsız saç ekimi tekniği, işte bu problemi ortadan kaldırmak üzere geliştirilmiş yeni bir tekniktir" açıklamalarında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:54
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Dünyanın kekiği Denizli’de hasada hazırlanıyor
    1. (Özel) Dünyanın kekiği Denizli’de..
    2. İlaç kullanmak önemlidir
    3. Erdoğan’dan F-35 açıklaması: "Şu ana..
    4. Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
    5. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)..
    6. Batı demokrasiyi Müslümanlara karşı..
    7. Galatasaray'dan bir transfer bombası..
    8. MHP’den ‘İşsiz gençlere ödeme..
    9. Otomobil şarampole düştü: 2 yaralı
    10. AOSB’den Kızılay’a kan ve kök hücre..
    11. Jandarma Komutanlığından açıklama
    12. Başkan Sever’den çocuklara müjde
    13. Başkan Çolakbayrakdar Asfalt..
    14. Başkan Büyükkılıç, Erciyes..
    15. Çaykur Rizespor'dan Godfred Donsah..
    16. Başkan Sever LGS Türkiye birincisini..
    17. 1. Uluslararası Doğum Ekipleri ve..
    18. Yemen'de çatışmalar 7 bin 500 çocuğun..
    19. İki otomobil çarpıştı:6 Yaralı
    20. Yaz futbol okulu faaliyetlere başladı
    21. İmar barışı ödemeleri için kamu..
    22. Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası..
    23. Başkan Büyükakın: “Biz birlikte..
    24. Kaymakamlıktan düşen işçi hayatını..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    26. Trump: "Türkiye’ye karşı adil olmak..
    27. Kariyere KO-MEK Referansı
    28. Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen..
    29. Bosna Hersek'te 509. Ayvaz Dede..
    30. Vücüduna yapışan keneyi çıkarınca öldü
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı