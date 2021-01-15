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Sağlık Saçları dökülenler dikkat! Ender Saraç müthiş tarifi verdi
Sağlık

Saçları dökülenler dikkat! Ender Saraç müthiş tarifi verdi

Dr. Ender Saraç saç dökülmesini engellemeye faydalı olan kemik suyunun tüketilmesini önererek kemik iliğinden saç maskesi yapımının tarifini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 14:03:00 -
Saçları dökülenler dikkat! Ender Saraç müthiş tarifi verdi

Dr. Ender Saraç, saç dökülmesine karşı kemik iliğinden saç maskesi tarifi verdi. Kemik suyunun bağışıklığı güçlendirdiğini ve saçlara iyi geldiğini belirten Saraç, kemik suyunun iltihapları hızlı iyileştirdiğini söyledi.

Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler Programı'nda açıklamalarda bulunan Saraç, saç dökülmesine iyi gelen kemik iliğinden saç maskesi tarifini anlattı.

Kemik iliğinden saç maskesi malzemeleri

200 gram ilikli sığır kemiği

1 yemek kaşığı hind cevizi yağı

1 yemek kaşığı Hint yağı

5 damla çay ağacı yağı

Kemik iliğinden saç maskesi tarifi

Tüm malzemelerin hepsini iyice karıştırın. Ardından saç diplerine masaj yaparak uygulayın. Saçları streçleyin ve 20 dakika bekletin. Ardından saçlarınızı hafifi bir şampuanla yıkayabilirsiniz. Boyalı saçlara da uygun bir maskedir.

Kemik iliğinden saç maskesinin faydaları

Saç diplerini besler. Saç dökülmesine iyi gelir. Kolajen vardır. İçeriğindeki Hint cevizi yağı saç diplerini nemlendirir.

Ne kadar sürede uygulanmalı?

Kemik iliğinden saç maskesi tarifini haftada 2 kere uygulayabilirsiniz. Saçı çok dökülenler için önerilerde bulunan Dr. Ender Saraç, demir eksikliği, tiroit ve kansızlığın saç dökülmesine neden olduğunu belirterek kan testi yaptırılmasını önerdi.

Kemik suyunun faydaları

Bağışıklığı güçlendirir

Kilo almayı engeller

İltihapların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

Kemik suyu ameliyattan sonra yaraları iyileştiriyor

Saç ve tırnakları uzatır

Yulaf ezmesi de içerisine eklerseniz faydalı olur.

Beyin hastalıklarında faydalıdır.

Bebekler ve çocukların gelişiminde faydalıdır.

Mide ve sindirim sistemi hastalıklarında faydalıdır.

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