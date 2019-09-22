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Saçlar nasıl yumuşatılır?

Sert saçlar birçok kişinin sorunu haline geldi. Yeterince can sıkıcı olan bu durum, tarama konusunda da zorluk çıkarıyor. Peki ama saçlar nasıl yumuşatılır? Karmaşık saçlar nasıl açılır? İşte detaylar...

22 Eylül 2019 Pazar 10:21
Saçlar nasıl yumuşatılır?

Sert saçlar birçok kişinin sorunu haline geldi. Yeterince can sıkıcı olan bu durum, tarama konusunda da zorluk çıkarıyor. Peki ama saçlar nasıl yumuşatılır? Karmaşık saçlar nasıl açılır? İşte detaylar...

Saçların sert olması, yapısından ya da kullanılan ürünlerden kaynaklı olabilir. Şampuanınızdan memnunsanız, değiştirmek yerine içerisine farklı yağlar ekleyerek bir nebze bu durumu kırabilirsiniz. Açılmamış bir şampuan şişesinin içerisine 8-12 damla çam terebentin yağı koyduğunuzda saç dökülmesinde azalma ve yumuşama görebilirsiniz. Sadece yumuşatmak için de; tatlı badem yağı, hindistan cevizi yağı, üzüm çekirdeği yağı, susam yağı, zeytinyağı gibi yağlardan yukarıda belirtildiği gibi birkaç damla şampuanınıza eklemeniz yetecektir.

Bunlar dışında saçınızın uçları kuru ise; uçucu olmayan yağlardan herhangi birini saç uçlarınıza sürebilirsiniz. Dilerseniz aşağıdaki saç kremini banyo öncesi ya da sonrası için kullanabilirsiniz.

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Saçlarınızın problemi hem kabarık hem de sert olması ise; nem kaybından kaynaklıdır. Bolca nem maskesi ile saçlara nem kazandırılmalıdır. Bunun yanı sıra yeme-içme gibi sorunlar da oldukça etkilidir. Bol sıvı ve vitaminli beslenme, saçların düzelmesinde büyük bir rol oynayacaktır.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 10:21
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