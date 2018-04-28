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Saçkıran neden olur? Kimlerde daha sık görülür?

Tıp literatüründe ‘alopesi areata’ ismi ile de ifade edilen saçkıran problemi saç dökülmesi problemine neden olan bir durumdur. Genel olarak saç dökülmesi olarak kendisini gösterse de kaş, kirpik, sakal dökülmesine de yol açabilmektedir.

28 Nisan 2018 Cumartesi 16:54
Saçkıran neden olur? Kimlerde daha sık görülür?

SAÇKIRAN GÖRÜLME NEDENLERİ?

-Saçkıran probleminin otoimmün olduğu bilinmektedir. Fakat bağışıklık sisteminin neden vücuda karşı saldıraya geçip saçkırana neden olduğu tam olarak bilinmemektedir. İlk sebep genler ile açıklanmaktadır. Ailesinde saçkıran problemi olan bireylerde bu rahatsızlığın görülmesi daha olası olarak belirtilmektedir. Bunun dışında aile kökeninde diyabet, romatoid artrit, tiroid rahatsızlıkları gibi otoimmün problemleri bulunan kimselerde de saçkıran görülme riski daha yüksektir. Ailesinde böyle durumlar gözlenen kişilerin daha dikkatli olması tavsiye edilmektedir. Bunlara ek olarak saçkıran problemi görülen bireylerde astım, egzama, kansızlık, tiroid rahatsızlıklarının görüldüğü de saptanmıştır.

-Saçkıran temelinde bir bağışıklık sistemi rahatsızlığıdır. Yani bağışıklık sisteminde görülen problemlerin saçkırana neden olması söz konusudur. Bu durum olduğunda vücut savunmasında görevli olan akyuvarlar saç köklerine saldırır ve saç dökülmesine neden olur. Bu dökülmelerin yerine yeni saçlar gelmektedir. Çünkü kök hücreler bu türdeki saldırılardan etkilenmezler.

-Aşırı derece üzüntü, stres ve depresyon gibi psikolojik problemler saçkıran görülmesinde en büyük sebepler arasında yer almaktadır. Çünkü psikolojik rahatsızlıklar kişilerin bağışıklık sistemlerini olumsuz olarak etkilemektedir. Bu yüzden çoğu duygusal travmadan sonra saçkıran problemli gözlenmektedir. Bu yüzden ağır psikolojik sorunları olan kimselerin çevreleri tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde saçkıran gibi çeşitli rahatsızlıklar görülebilmektedir.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 16:54
  1. Saçkıran nedir?
  2. Saçkıran bulaşıcı mıdır?
  3. Saçkıran kimlerde görülür?
  4. sağlık
  5. yaşam
  6. Saç

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