Saçkıran nasıl tedavi edilir? Saçkıran (Alopesi areata, sakal kıran) nedir? Saçkırana iyi gelen şeyler

Birçoğunuzun zaten bildiği gibi, Saçkıran (Alopesi Areata) kafa derisinde görünen yamalı, kelleşen alanlar yaratan bir tür saç dökülmesidir. Erkeklerde saçların yanısıra ya da bazen sadece sakallarda da kelleşen alanlarla Saçkıran olunabilir. Bazılarının Saçkıran sebebiyle dökülen saçları veya sakalları bir süre sonra (genellikle birkaç ay ila bir yıl içinde) kelleşen bölgelerde yeniden çıkabilirken bazıları için bu durum kalıcı olabilmektedir. Çoğu durumda, kelleşen bölümler kalıcı hale gelir ya da daha kötü durum senaryolarında tüm saçın dökülmesi seviyesine ilerler.

Alopesi Nedir?

Saçkıran ya da tıbbi adıyla alopesi areata bir kişinin saçının ya da kaş, kirpik, sakal gibi diğer tüylerinin kısa bir süre içinde bölgesel olarak aniden dökülmesi ile karakterize bir hastalıktır. Kafa derisinde ortaya çıktığında yuvarlak ya da oval şekilli dışarıdan kolayca görülebilen saçsız alanlarla kendini gösterir. Bir süre sonra saçsız alanlarda tekrar saç çıkar ya da yeni lezyonlar gelişir. Saçkıran ağırlıklı olarak gençlerde ortaya çıkar. Hastalıktan etkilenen her 100 kişiden 70 ila 80’i 40 yaşın altındadır. Erkeklerde kadınlardan daha fazla oranda görülür.

Saçkıran(Alopesi areata) neden olur?

Saçkıran hastalığının nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Fakat otoimmün nedenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Otoimmün hastalıklar, vücudun kendi hücre ve dokularını yabancı olarak tanıması ile ortaya çıkar. Sonuç olarak da bağışıklık sistemi kişinin kendi hücrelerine saldırır. Saçkıranda da bağışıklık hücreleri saç köklerine saldırarak saçın uzamasını durdurur ve saç dökülmesine yol açar.

Yapılan araştırmalara göre saçkıranın genetik faktörlerle de ilişkili olduğu görülmektedir. Saçkıran olan bir ebeveynin çocuğunda bu rahatsızlığın görülme riski normal popülasyondan yaklaşık 3 ila 6 kat daha fazladır. Yine bazı hastalıklar saçkıran ile birlikte görülebilmektedir ve bu da genetik faktörlerin etkisini desteklemektedir. Bu hastalıklardan bazıları şunlardır;

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Egzama

Kronik iltihabi tiroid hastalığı

Addison hastalığı

Sedef hastalığı

Saman nezlesi

Atopik alerjik astım

Vitiligo

Lupus

Saçkıran(Alopesi areata) risk faktörleri nelerdir?

Yaş, hastaların çoğunda hastalık 40 yaşın altında başlar.

Cinsiyet, erkekler kadınlara göre daha fazla saçkırana yakalanma eğilimi gösterir.

Genetik yatkınlık

Down sendromu

Otoimmün hastalık

Saçkıran(Alopesi areata) belirtileri nelerdir?

Saçkıran belirtileri karakteristiktir ve saçlı deride bir ya da birden fazla düzgün, oval ve tüysüz bölgelerle kendini gösterir. Etkilenen bölgedeki cilt sağlıklıdır ve ciltte iltihabi durum söz konusu değildir.

Saç dökülmesi genellikle kafa derisinde başlar. Ancak kirpik, kaş, koltuk altı, sakal ve kasık tüyleri dahil her türlü saçlı deri saçkırandan etkilenebilir ve tırnak yapısında değişiklikler meydana gelebilir. Klinik görünüm değişkendir ve kişiden kişiye farklılık gösterir. Hastalığın gidişatı öngörülemez ve bazen kronik olarak tekrarlayan yapıdadır.

Hastalık sırasında kendiliğinden iyileşme, stabilizasyon veya gidişatta kötüleşme meydana gelebilir. Kel bölgede saç tekrar çıktığında, genellikle ilk önce pigmentsiz yani beyazdır.

Saçkıran(Alopesi areata) tanısı nasıl konur?

Saçkıran belirtileri oldukça tipik olduğundan tanı çoğunlukla daha doktora gidilmeden hasta ve hasta yakınları tarafından konulur. Fakat bazı durumlarda saçkıran, saç mantarı işe karışabilmektedir. Doğru bir tanı için cilt hastalıkları uzmanına başvurmak gerekir. Doktorunuz öncelikle belirtilerinizi sorgular ve saç dökülme derecenize bakar. Mikroskop altında birkaç saç örneğini inceleyerek tanıyı doğrulamaya çalışır. Gerekliyse kesin tanı için parça alınarak patolojide inceleme yapılır.

Saçkıran(Alopesi areata) tedavisi nasıl yapılır?

Saçkıran tedavisi, cilt hastalıkları uzmanı tarafından planlanır. Tedavide amaç hastalığın ilerlemesini durdurmak ve belirtilerin şiddetini azaltmaktır. Hafif derecede ve erken aşamadaki vakalardan bazılarında herhangi bir tedaviye gereksinim olmadan saçlar kendi kendine tekrar çıkar.

Daha ileri aşamalarda ya da ciddi belirtilerin varlığında tedavide steroid grubu ilaçlar kullanılır. Steroidler öncelikle krem formunda uygulanmaktadır. Sonraki aşamalarda duruma bağlı olarak enjektörle kafa derisine uygulanabilir. Göz çevresi uygulamalar göz sağlığı açısından riskli olabileceğinden dikkat gerektirir. Alopesi areata, steroid grubu dışında ilaçlarla ve immünoterapi adı verilen farklı bir yöntemle de tedavi edilebilmektedir. Bazı saçkıran durumlarında saçlardaki dökülme çok yoğun olduğundan saç ekimi nasıl yapılır sorusu üzerine çoktan düşünmeye başlanabilir. Burada uzman dermatoluğun ve yine saç ekimi uzmanın tavsiyelerine uygun davranılması önem arz etmektedir. (medicalpark)

Eğer saçkıran benzeri saç dökülmesinden şikayetçiyseniz bir dermatoloji uzmanına başvurarak muayene olmanız ve tedavi yoluna gitmeniz hastalığın ilerlememesi açısından önemlidir.

Evde Saçkıran Doğal Tedavi Yolları

Evde saç kıranın iyileşmesi için uygulanan doğal tedavi yolları şunlardır:

Sarımsak: Saçkıran tedavisinde ilk akla gelen doğal tedavi yöntemi sarımsaktır. Sarımsak saçkıran tedavisinde direkt olarak dökülmenin meydana geldiği bölgeye sürülmektedir. Bunu yanı sıra ezilen sarımsak zeytinyağı ile ezilerek de saçkıranın gerçekleştiği bölgeye sürülür. Bu uygulama gece uyumadan önce yapılır ve sabaha kadar bekledikten sonra durulanır. Uygulamanın süresi önemlidir. En fazla 2 hafta uygulanması önerilen bu doğal yöntem hafta 2 ya da 3 kez yapılmalıdır.

Hindistan cevizi yağı: Doğal hindistan cevizi yağı ile saçkıranın olduğu bölgeye 1 hafta boyunca masaj yapılması, dökülen bölgede yeniden saç çıkmasına yardımcı olabilir.

Pek çok cilt hastalığına iyi gelen aloe vera jeli saç kırana da iyi gelir.

Antioksidan ve C vitamini deposu olan greyfurt meyvesinin ılık su ile karıştırılarak saçkıran olan bölgeye sürülmesi yeniden saç çıkmasında yardımcı olabilir.

Zerdeçal: Alternatif tıbbın vazgeçilmezi olan zerdaçal saçkıran için de oldukça faydalıdır. Zerdeçal kökünü ezdikten sonra zerdeçal yağı ile karıştırın ve az su ile karıştırın. Ardından saçkıranlı bölgeye sürerek 20 dakika bekletin ve sabunlu su ile temizleyin. Zerdeçal kürünü günde iki kere yeniden saç çıkana kadar uygulayabilirsiniz.

Limon otu yaprağı: Limon otu yapraklarını ezerek elde ettiğiniz macun kıvamındaki içeriği saçkıranlı bölgeye direkt olarak sürebilirsiniz.

Tuz: Tuz da saçkıran için uygulanan bitkisel tedavi yöntemlerinden biridir. Bunun için sıcak su içerisine bir miktar tuzu döktükten sonra pamuk ile ihtiyaç duyulan bölgeye bu tuzlu suyu sürebilirsiniz. Yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra bölgeyi ılık su ile temizleyebilirsiniz.

Sarımsak Saçkıran Tedavisi İçin Faydalı mı?

Sarımsak saçkıran için faydalı bitkisel tedavi yöntemlerinden biridir. Bu yüzden sarımsağı ezerek zeytinyağı ile karıştırdıktan sonra saçkıran oluşan bölgeye sürebilirsiniz.

Saçkıran bulaşıcı mı?

Hastalık bulaşıcı değildir. Genetik yatkınlığı olanlarda tetikleyici faktörlerle gelişir.

Alopesi çeşitleri?

Skatrisyel olmayan alopesiler (kıl folükülünde kalıcı hasar bırakmayan saç dökülmeleri) alopesi areata, androgenetik alopesi (en sık) ,telogen efluvium, anagen efluvium, traksiyon alopesisi ve trikotillomani olarak çeşitlere ayrılır.

Saçkıran hastalığı için hangi doktora gidilir?

Saçkıran tedavisi, cilt hastalıkları uzmanı tarafından planlanır.

İlginizi çekebilir→ Canan Karatay onay verdi! Merak uyandıran, önerdiği deva olan içecek: Kazancı çok! Herkes tercih edecek→ TIKLAYINIZ