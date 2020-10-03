Saçkıran nasıl geçer? | Saç, kaş ya da sakal bölgesinde tüylerin aniden dökülmesiyle oluşan saçkıran keyfi kaçıran bir sorun olabilir. Saçkıran sorunu yaşayanlar bu hastalıktan kurtulma yollarını merak ediyor. Saçkıranın bir tedavisi var mı? | Saçkıran neden çıkar? | Saçkıran ne zaman geçer?

Saçkıran nedir?

Saçkıran tıbbi ismiyle Alopesi areata; saç, kaş ya da sakalda bölgesel olarak tüylerin kısa sürede aniden dökülmesine verilen isimdir. Saçkıran erkeklerde kadınlara oranla daha çok görülür.

Saçkıran neden olur?

Saçkıran hastalığının nedeni tam olarak bilinmemektedir. Yapılan bazı incelemeler saçkıranın otoimmün nedeniyle bu sorunun ortaya çıktığını gözler önüne sermiştir. otoimmün bağışıklık sisteminin aşırı duyarlılık gösterdiği durumlardır.

Ayrıca bazı genetik faktörlerin de saçkırana yol açtığı uzmanlarca belirtilmektedir.

Saçkıran tedavisi var mı?

Saçkıran saç, kaş ya da sakalda ani olarak bölgesel bir tüy kaybıyla anlaşılmaktadır. Saçkıran çıktıktan sonra bir Dermatoloji (Cildiye) uzmanına danışmakta yarar vardır. Saçkıranın ilerlememesi ve hızla bölgenin eski haline gelebilmesi için bazı ilaç ve tedavi yöntemleri hekimce önerilir. Hafif vakalarda tedavi gerekmez böyle durumda bölgenin eski haline dönmesi için beklenmesi gerekir.

Saçkıran evde nasıl tedavi edilir?

Hafif seyreden saçkıran vakalarında genellikle bir ilaç tedavisi verilmez. Bu sebeple vatandaşlar sorunlarından kurtulmak için evde yapabilecekleri doğal tedavi yöntemleri olup olmadığını araştırıyor.

Sarımsak

Dünyadaki en güçlü antibiyotik olarak gösterilen sarımsak, saçkıran tedavisinde sıklıkla kullanılır. Bir diş sarımsağın uç kısmını kesin. Sarımsakla saçkıran olan bölgeyi ovalayın. Bu uygulamayı her gün sürdürün. Kısa bir süre sonra bölgede tüyler çıkmaya başlayacaktır.

Sarımsak kürü

Sarımsağı tek başına uygulamak cildinizde tahrişe yol açabilir. Bunun yerine bir kür hazırlayabilirsiniz. Eşit oranda sarımsak, soğan ve limon suyunu karıştırın. Bu kürü saçkıran bölgesine sürün. 20 dakikanın sonunda bölgeyi güzelce yıkayın.

Elma sirkesi

Bir miktar elma sirkesiyle saçkıran sorunu yaşadığınız bölgeye masaj yapabilirsiniz. 10-15 dakikalık masajın ardından bölgeyi güzelce temizleyin.

Havuç püresi

Bir adet havucu püre haline getirin. Ardından hindistan cevizi sütü ile havucu karıştırın. Amaç bir maske oluşturmak bu sebeple çok fazla hindistan cevizi sütü kullanmanıza gerek yok. Bu karışımı her gün 20 dakika saçkıran olan bölgede tutup ardından yıkayın.