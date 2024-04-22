Sacha Boey'in yolu yine Süper Lig'e düştü!

Türk futbol tarihine geçen bonservis bedeliyle Galatasaray'dan, Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey hakkında ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Alman basınında yer alan habere göre, Galatasaray şu ana kadar Bayern Münih'te göze giremeyen Sacha Boey'i kiralamak için Alman deviyle transfer masasına oturdu.

30 milyon Euro gibi çok yüksek bir bonservisle Galatasaray'dan, Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey çok geçmeden yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

Bayern Münih'e transfer olduğu günden bu yana göze giremeyen ve Bayer Leverkusen karşısında gösterdiği performansın ardından yaşadığı sakatlı nedeniyle de formayı unutan Sacha Boey için Alman basını bomba niteliğinde bir haber paylaştı.

Haberde yer alan detaylara göre Galatasaray'ın eski oyuncusu Sacha Boey için devreye girdiği Bayern Münih ile transfer masasına oturduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılı ekibin Sacha Boey için Bayern Münih'e kiralama teklifi yaptığı da yazıldı.

Galatasaray formasıyla lig şampiyonluğu zaferi yaşayan Sacha Boey şu ana kadar Bayern Münih formasıyla yalnızca 2 maça çıkabildi.

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