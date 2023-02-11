Sacha Boey’e sürpriz teklifi
Fransa’dan davet bekleyen genç sağ bek Sacha Boey için Belçika'dan teklif geldiği belirtildi.
Galatasaray'ın genç yıldızı Sacha Boey'i İtalya, Almanya ve Fransa'dan scoutlar izliyor. Genç oyuncuya sarı kırmızılılar, minimum 15 milyon Euro değer biçti.
22 yaşındaki Fransa doğumlu sağ bek, Dünya Kupası için Kamerun'dan gelen teklifi reddetmişti. Alt yaş kategorisinde formasını giydiği Fransa Milli Takımı'nı düşünen yıldız futbolcu, mart ayındaki milli arada davet bekliyor.
Boey için Belçika da harekete geçti.
Boey'in büyükannesinin Belçikalı olduğu bilgisini alan yetkililer, Galatasaraylı yıldıza milli takım çağrısında bulunacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Belçika ya da Fransa Milli Takımı adına oynaması halinde Sacha Boey'in değerini katlayacağını öngörüyor. Genç futbolcu bu sezon 21 resmi karşılaşmada görev yaparken 2 asist kaydetti.