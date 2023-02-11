  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sacha Boey’e sürpriz teklifi
Spor

Sacha Boey’e sürpriz teklifi

Fransa’dan davet bekleyen genç sağ bek Sacha Boey için Belçika'dan teklif geldiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 11:47:00 -
Sacha Boey’e sürpriz teklifi

Galatasaray'ın genç yıldızı Sacha Boey'i İtalya, Almanya ve Fransa'dan scoutlar izliyor. Genç oyuncuya sarı kırmızılılar, minimum 15 milyon Euro değer biçti.

22 yaşındaki Fransa doğumlu sağ bek, Dünya Kupası için Kamerun'dan gelen teklifi reddetmişti. Alt yaş kategorisinde formasını giydiği Fransa Milli Takımı'nı düşünen yıldız futbolcu, mart ayındaki milli arada davet bekliyor.

Boey için Belçika da harekete geçti.

Boey'in büyükannesinin Belçikalı olduğu bilgisini alan yetkililer, Galatasaraylı yıldıza milli takım çağrısında bulunacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Belçika ya da Fransa Milli Takımı adına oynaması halinde Sacha Boey'in değerini katlayacağını öngörüyor. Genç futbolcu bu sezon 21 resmi karşılaşmada görev yaparken 2 asist kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23