Saçaklı Mantı nasıl tapılır? Balıkesir Usulü Saçaklı Mantı tarifi

Saçaklı mantı Balıkesir mutfağının en ünlü yemeklerinden biri. Aslında bir çeşit tavuklu makarna da diyebiliriz bu yemek için. Hamurlar kurdele gibi ince şeritler halinde kesilip fırınlanıyor, ardından da tavuk suyu ve tavuk etiyle lezzetlendiriliyor. İşte lezzetli saçaklı mantı tarifi...

Saçaklı Mantı Tarifi

Malzemeler:

5 adet yufka

2 adet tavuk göğsü ve suyu

2 su bardağı nohut

1 kase yoğurt

3-4 diş sarımsak

Yeteri kadar kırmızı pul bîber, tuz, karabiber, maydanoz

Saçaklı Mantı Tarifi'nin Yapılışı:

Yufkaları teker teker oklavaya sarıp bozmadan oklavayı çıkarın. sardığınız yufkaları bir parmak kalınlığında kesin.

Daha önceden ısıttığınız nohut ve tavuğu birlikte pişirin. İçerisine tuz ve karabiber ilave edin. Tepsiye kesilmiş yufkaları dağıtarak yayıp on dakika fırında tutun. Fırından çıkarıp üzerine dilimlenmiş tavuk ve nohutları yerleştirin. Tavuk suyunu üzerine gezdirin.

Tekrar fırına sürüp suyunu çekinceye kadar 10 dakika fırında pişirin. Fırından çıkarınca üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirip kırmızı pul biber ve doğranmış maydanoz serpin. Servis tabağına alıp, sıcak olarak servise sunun.