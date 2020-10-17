  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Saçaklı Mantı nasıl tapılır? Balıkesir Usulü Saçaklı Mantı tarifi
Kadın - Aile

Saçaklı Mantı nasıl tapılır? Balıkesir Usulü Saçaklı Mantı tarifi

Saçaklı mantı malzemeleri, saçaklı mantı nasıl yapılır? Saçaklı mantı yapılışı, tarifi, Saçaklı mantıya ne konur? İşte Balıkesir yöresinin meşhur yemeklerinden olan saçaklı mantı tarifi haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 21:30:00 -
Saçaklı Mantı nasıl tapılır? Balıkesir Usulü Saçaklı Mantı tarifi

Saçaklı mantı Balıkesir mutfağının en ünlü yemeklerinden biri. Aslında bir çeşit tavuklu makarna da diyebiliriz bu yemek için. Hamurlar kurdele gibi ince şeritler halinde kesilip fırınlanıyor, ardından da tavuk suyu ve tavuk etiyle lezzetlendiriliyor. İşte lezzetli saçaklı mantı tarifi...

Saçaklı Mantı Tarifi

Malzemeler:

5 adet yufka

2 adet tavuk göğsü ve suyu

2 su bardağı nohut

1 kase yoğurt

3-4 diş sarımsak

Yeteri kadar kırmızı pul bîber, tuz, karabiber, maydanoz

Saçaklı Mantı Tarifi'nin Yapılışı:

Yufkaları teker teker oklavaya sarıp bozmadan oklavayı çıkarın. sardığınız yufkaları bir parmak kalınlığında kesin.

Daha önceden ısıttığınız nohut ve tavuğu birlikte pişirin. İçerisine tuz ve karabiber ilave edin. Tepsiye kesilmiş yufkaları dağıtarak yayıp on dakika fırında tutun. Fırından çıkarıp üzerine dilimlenmiş tavuk ve nohutları yerleştirin. Tavuk suyunu üzerine gezdirin.

Tekrar fırına sürüp suyunu çekinceye kadar 10 dakika fırında pişirin. Fırından çıkarınca üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirip kırmızı pul biber ve doğranmış maydanoz serpin. Servis tabağına alıp, sıcak olarak servise sunun.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD medyasından tepki çeken tavır
Medya

ABD medyasından tepki çeken tavır

ABD basını, Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği ve sivillerin ölümüne yol açan füze saldırılarını görmezden geldi.

Aliyev
Dünya

Aliyev "istikamet Şuşa" demişti... Peki o bölge neden bu kadar önemli?

Ermenistan'ın Şuşa'yı işgalinden bu yana 28 yıl geçti. Azerbaycanlılar Şuşa'nın işgalden kurtarılacağı günü heyecanla bekliyor. Peki Azerbay..
AB'den şaka gibi Azerbaycan açıklaması!
Dünya

AB'den şaka gibi Azerbaycan açıklaması!

Azerbaycan'la gerçekleştirdiği müzakereye rağmen sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarına devam eden ve son olarak Gence ve Mingeçe..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay