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Saç yağlanması sorununa nasıl çözüm bulunur?

Saç yağlanması oldukça yaygın bir sorundur.Ağırlaşmış ve sönmüş saçlar oldukça rahatsızlık verir. Saç yağlanması sorununa çözüm bulmak isteyenler çeşitli yöntemler dener. Birçok yöntem deneyip sonuç alamayanlar Saç yağlanması sorununa nasıl çözüm bulunur? sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Saç yağlanması sorununa nasıl çözüm bulunur? İşte saç yağlanması için öneriler...

29 Eylül 2019 Pazar 18:36
Saç yağlanması sorununa nasıl çözüm bulunur?

Saç yağlanması oldukça yaygın bir sorundur. Ağırlaşmış ve sönmüş saçlar oldukça rahatsızlık verir. Saç yağlanması sorununa çözüm bulmak isteyenler çeşitli yöntemler dener. Birçok yöntem deneyip sonuç alamayanlar Saç yağlanması sorununa nasıl çözüm bulunur? sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Saç yağlanması sorununa nasıl çözüm bulunur? İşte saç yağlanması için öneriler...

Saç yağlanması sorununa nasıl çözüm bulunur? 

İlk olarak beslenme alışkanlıklarınızı değiştirin ve sağlıklı yiyecekler tüketmeye özen gösterin.

Saç kuru olduğu zaman saç derisi, saçın nemlendirilmesi için daha fazla yağ üretir. Bu nedenle derinin ısınmasına sebep olan saç şekillendiricilerini kullanmayın.

Saç derisini çok fazla kuruttuğu için duş alırken aşırı sıcak su kullanımından kaçının. Sıcak su yerine ılık su ile saçlarınızı yıkayın.

Eğer saçlarınızın yağlanması oldukça fazlaysa ve bu durumdan çok rahatsızsanız öncelikle market şampuanlarını kullanmayı bırakın. Saçınıza uygun, bitkisel şampuan kullanmaya özen gösterin.Şampuanınızı ve saç kreminizi seçerken yağlı saçlar için özel olarak üretildiklerinden emin olun.

Saçlara dokunmak yağlanmayı hızlandırdığı için gün içerisinde saçlarınızla oynamamaya dikkat edin.

Saç taramak, derideki yağın saçlara ulaşmasını hızlandırır. Bu nedenle saçlarınızı sık sık taramayın.

Saç kremini kesinlikle saç diplerine sürmeyin.

Güç içerisinde dahi yağlanan saçlara sahipseniz kuru şampuan kullanmalısınız. Kuru şampuanı saç diplerine sıktıktan sonra 1-2 dakika bekleyin ve geniş dişli bir tarak yardımıyla saçlarınızı tarayın.

Saç şekillendirmek için kullandığınız saç köpüğü, jöle veya saç spreyi gibi ürünleri saç derinizden ve köklerinizden uzan tutun. Eğer bu ürünlerden saçınızı arındırmak istiyorsanız sirkeli sudan faydalanabilirsiniz. Bunun için; öncelikle saçlarınızı şampuanlayıp durulayın. Ardından 1 ölçek sirkeyle 5 ölçek suyu karıştırarak, bu karışımla saçlarınızı yeniden durulayın. Duştan çıkınca saçlarınızı havlu ile kurulayın, kurulamak için saç kurutma makinesi kullanmayın. Saçlarınız ıslakken sirke kokusu duyabilirsiniz fakat saçlarınız kuruduğu zaman bu koku gidecektir.

Yağlı saçlara özel doğal elma sirkesi şırası kürü 

Yağlı saçlar için en etkili bakım kürlerinden elma şırası sirkesi içindeki asetik asit ile saç derisinin pH seviyesini düzenler. Bu sayede fazla yağ salgılanmasına da engel olur.

Bir bardak suyun içerisine 2-3 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin. Saç tipinize uygun şampuanlayıkadıktan sonra bu su ile durulayın. Birkaç dakika bekledikten sonra saçlarınızı soğuğa yakın ılık suyla durulayın. Bu işlemi haftada iki veya üç kez tekrar edebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 18:36
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