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Saç yağlanması nasıl geçer? Saç yağlanmasına iyi gelen bitkiler

Saçın fazla yağlanması sık sık banyo yapmak gibi bir zorunluluğu ortaya çıkarır. Saçın sık yağlanması yaşantıyı olumsuz etkileyebilir. Peki saç yağlanmasının nedenleri nelerdir? Saç yağlanması nasıl geçer? Saç yağlanmasına doğal çözümler nelerdir?

23 Şubat 2019 Cumartesi 22:58
Saç yağlanması nasıl geçer? Saç yağlanmasına iyi gelen bitkiler

Saçın fazla yağlanması sık sık banyo yapmak gibi bir zorunluluğu ortaya çıkarır. Saçın sık yağlanması yaşantıyı olumsuz etkileyebilir. Peki saç yağlanmasının nedenleri nelerdir? Saç yağlanması nasıl geçer? Saç yağlanmasına doğal çözümler nelerdir?

Saç neden yağlanır?

Genetik Kodlar: Doğuştan gelen genetik faktörler kimi insanlarda daha fazla saç yağlanmasına yol açar.

Yetersiz Temizlik: Yağ bezleri sürekli sebum üretirler. Düzenli yıkanmayan saç da bir süre sonra çeşitli kirler de içeren yağ tabakası ile kaplanacaktır.

Sık Saçlar: Çok sık saç telleri daha çok kıl folikülü ve yağlı saçlar demektir.

Bakteri ve Toksinler: Yine yetersiz temizlik sonrası saçta çoğalan bakteri ve toksinler saç derisini tahriş eder. Vücut bu tahrişle baş etmek ve saçı korumak için daha çok yağ üretir.

Hormonlar: Kadında hormon değişiklikleri saç yağlanmasına sebebiyet verir.

Çok yağlı beslenme: Tüm vücutta yağ salgılanmasını artırır.

Saç yağlanması nasıl geçer?

Saçınızı Dengeli Yıkayın: Saçınızı haftada üç veya dört kez şampuanlayın. Fazlası halinde saçınızdaki kaliteli yağlar çok kuruyacak, tepki olarak daha fazla yağ üretecektir.

Yağ Önleyici Şampuanlar: PH değeri yüksek, yağlı saçlar için önerilen şampuanlar kullanın.

İyi Durulayın: Şampuanlama sonrasında ılık suyla güzelce durulanın.

Temizleyici Şampuanlar: Haftada birden daha sık olmamak üzere derin temizleyici şampuanlar kullanın.

Saçınızı Fazla Uzatmayın: Saç uzunluğu arttıkça saç yağlanması da artacaktır. En uygun saç uzunluğunuzu belirleyin.

Saçlarınızı Fazla Kurcalamayın: Saçlı deriye parmaklarınızla dokundukça, daha fazla yağ üretilir. Elinizi saçınıza çok götürmeyin.

Saç yağlanlamasına iyi gelen bitkiler

Aloe Vera: Saçınıza aloe vera bitkisini uygulayın ve on beş dakika bekledikten sonra durulayın. İçeriğindeki antioksidanlar saç yağlanmasını gidermeye yardımcı olur.

Limon: Su ile seyreltilmiş limon suyu, içeriğindeki sitrik asit sayesinde saçı yağdan ve kepekten temizler

Güvercin Ağacı Yağı: İki çorba kaşığı suya dört damla güvercin ağacı yağı damlatın. Bu karışımı saçlı deriye pamukla pansuman yapın. Bu uygulamayı haftada üç kere tekrarlayın.

Elma Sirkesi: Bir bardak suya üç çorba kaşığı elma sirkesi ekleyerek saça uygulayın. Harika bir temizleyicidir, haftada üç kez kullanabilirsiniz.

Yumurta Sarısı: Yumurta sarısında bulunan sağlıklı kolesterol ve diğer içerikler saçı besler. Ayrıca sağlıklı yağlarla buluşan saçlı deri, aşırı yağ üretmeyi durdurur. Saçınıza uygulayabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 22:58
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