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Saç uzatma kürleri! Bakımlı saçlar için neler yapılmalı? Hızlı saç uzatma maskeleri nelerdir? Doğal yöntemlerle saçlarımı nasıl uzatırım?

Bakımlı ve parlak saçlara sahip olmak hemen hemen her insanın hayalidir. Saçlarımızda tıpkı cildimiz gibi bakım ve onarıma ihtiyaç duyar.

07 Ekim 2019 Pazartesi 22:38
Saç uzatma kürleri! Bakımlı saçlar için neler yapılmalı? Hızlı saç uzatma maskeleri nelerdir? Doğal yöntemlerle saçlarımı nasıl uzatırım?

Işıltıyı, hacmi ve dolgunluğu yakalamak için pahalı kimyasal ürünlere gerek yok. Saçlarınızı kestirdiniz ve pişman mısınız? Evinizde yapabileceğiniz saç uzatma kürleri pratik ve aynı zamanda doğal ürünler içerdiğinden hiç kuşkusuz vazgeçilmezleriniz arasında yer alacaktır.

İşte evde yapabileceğiniz yapımı çok basit saç uzatma hacim kazandırma kürleri;

* 5 adet patatesi rondoda çekin. Kıvamını açmak için biraz su ekleyebilirsiniz. Temiz bir tülbent yardımı ile suyunu çıkarın. Elde edilen patates suyunu saç derinizden başlayarak uçlarına kadar sürün ve 20 dakika beklettikten sonra durulayın.

* 3 diş sarımsak 3 damla badem yağı bu karışımı 2 saat beklettikten sonra saç diplerinizden uçlarına doğru masaj yaparak yedirin. Bir bone ile saçlarınızı sarıp  1 saat kadar bekletin ve ılık su ile durulayın.

* 3 bardak kaynayan suya 1 tatlı kaşığı lavanta ilave edilir. Soğuyup süzülen kür duş sonrası saça uygulanır ve ayrıca tekrarında yıkama yapmanıza gerek yok.

* Yumurta akını saçınıza güzelce sürdükten sonra, streç filmle sardığınız saçlarınızı birkaç saat bu şekilde bekletin. Daha sonra saçlarınızı yıkayın.

* Biberiye yağı, jojoba yağı ve lavanta yağını 3 er damla damlatıp,içine ikişer damla kekik ağacı yağı ve sedir ağacı yağını karıştırın. Bu  yağ karışımını kısık ateşte ısıtıp, saç diplerinize masaj yaparak yedirin.

* Yarım tatlı kaşığı bal, 1 çorba kaşığı limon suyu ve yarım çay bardağı aloe verayı karıştırın. Karışımı saçlarınıza sürdükten sonra yarım saat bekleyin ve ardından saçlarınızı durulayın.

* Durulama suyunuza 2-3 damla elma sirkesi katın. Elma sirkesi saç köklerinizi besleyecektir.

* Kullandığınız şampuanlarınızın içine 1 ampul E vitamini döküp karıştırın.

Mutlu Günler.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 22:38
  1. Saç

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