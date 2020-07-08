Saç uçları neden kırılır?

Saçların dökülmesi, yıpranması, kırılması veya ara sıra kabarmasının sebebi vücudunuzda olan değişimlerle doğru orantılıdır. Özellikle sağlıklı beslenmenin saç üzerindeki etkisi tartışılmaz. Çünkü saç, köklerinden beslenir ve kökeri vücuttan aldığı besin içerikleri sayesinde tutunur. Dolayısıyla dökülme ve kırık için doğrudan saç köklerini güçlendirme işlemi yapılmalıdır.

Saç Neden Kırılır?

Aşırı ısıl işlem gördüyse,

Vücut susuz kaldıysa,

Yeteri kadar doğal yağ içeren besinler tüketilmediyse,

Uzun ve ince saçlarda dışarıdan gelecek olan etmenler için, saç uçlarına maske veya yağ kullanılmadıysa,

Perma, maşa ve boya gibi ağır bir işlem gördüyse,

Saçlara uygun olmayan ürünler kullanıldıysa,

Aşırı güneşe maruz kaldıysa,

Saç sıkı toplanıyorsa,

kırık meydana gelebilir. Bunları önlemek için de, dışarıdan yağ veya krem takviyesi; beslenme olarak da saç güçlendirici besinler tüketilmelidir. Eğer çok dökülme ve kırılma yaşıyorsanız doktor veya eczacınıza danışarak vitamin kullanmanız daha etkili sonuçlar doğuracaktır.