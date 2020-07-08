  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile

Saç uçları neden kırılır?

Saç uçları neden kırılır? Bazen saçlar işlem görmese bile kırılır. Özellikle ince telli saça sahip olanlar, saçlarının sık sık kırıklarını aldırma isteği duyarlar. Peki ama kırık oluşmadan önce bu sorunun önüne geçmek mümkün değil mi? Saç kırıkları neden oluşur? Saç kırıklarını önlemenin yolları nelerdir? İşte saç bakımına ilişkin bilinmesi gerekenler ve kırıklar için uygulanacak maskeler...

Yeniakit Publisher
2020-07-08 16:35:00 -
Saç uçları neden kırılır?

Saçların dökülmesi, yıpranması, kırılması veya ara sıra kabarmasının sebebi vücudunuzda olan değişimlerle doğru orantılıdır. Özellikle sağlıklı beslenmenin saç üzerindeki etkisi tartışılmaz. Çünkü saç, köklerinden beslenir ve kökeri vücuttan aldığı besin içerikleri sayesinde tutunur. Dolayısıyla dökülme ve kırık için doğrudan saç köklerini güçlendirme işlemi yapılmalıdır.

Saç Neden Kırılır?

  • Aşırı ısıl işlem gördüyse,
  • Vücut susuz kaldıysa,
  • Yeteri kadar doğal yağ içeren besinler tüketilmediyse,
  • Uzun ve ince saçlarda dışarıdan gelecek olan etmenler için, saç uçlarına maske veya yağ kullanılmadıysa,
  • Perma, maşa ve boya gibi ağır bir işlem gördüyse,
  • Saçlara uygun olmayan ürünler kullanıldıysa,
  • Aşırı güneşe maruz kaldıysa,
  • Saç sıkı toplanıyorsa,

kırık meydana gelebilir. Bunları önlemek için de, dışarıdan yağ veya krem takviyesi; beslenme olarak da saç güçlendirici besinler tüketilmelidir. Eğer çok dökülme ve kırılma yaşıyorsanız doktor veya eczacınıza danışarak vitamin kullanmanız daha etkili sonuçlar doğuracaktır.

İlgili Haberler;

Hızlı saç uzatma yöntemleri
Hızlı saç uzatma yöntemleri

Kadın - Aile

Hızlı saç uzatma yöntemleri

Düzleştirici olmadan saç düzleştirmenin doğal yolları
Düzleştirici olmadan saç düzleştirmenin doğal yolları

Kadın - Aile

Düzleştirici olmadan saç düzleştirmenin doğal yolları

Dökülen saçların gürleşmesini sağlayan 3 çay ağacı yağlı maske
Dökülen saçların gürleşmesini sağlayan 3 çay ağacı yağlı maske

Kadın - Aile

Dökülen saçların gürleşmesini sağlayan 3 çay ağacı yağlı maske

Saç dökülmesine karşı ne yapılmalı?
Saç dökülmesine karşı ne yapılmalı?

Kadın - Aile

Saç dökülmesine karşı ne yapılmalı?

Saçlar nasıl yumuşatılır?
Saçlar nasıl yumuşatılır?

Kadın - Aile

Saçlar nasıl yumuşatılır?

Saç kırıkları nasıl temizlenir?
Saç kırıkları nasıl temizlenir?

Kadın - Aile

Saç kırıkları nasıl temizlenir?

Saçları gürleştiren en kuvvetli besinler
Saçları gürleştiren en kuvvetli besinler

Kadın - Aile

Saçları gürleştiren en kuvvetli besinler

Siyah noktalar nasıl temizlenir doğal yolla?
Siyah noktalar nasıl temizlenir doğal yolla?

Kadın - Aile

Siyah noktalar nasıl temizlenir doğal yolla?

Saç mantarı nedir?
Saç mantarı nedir?

Sağlık

Saç mantarı nedir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı