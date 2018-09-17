Saç koparma hastalığı nedir?

TRİKOTİLLOMANİ NEDİR?

Trikotillomani, kişinin kendi saçını fark edilir derecede saç kaybına yol açacak şekilde tekrar tekrar yolması davranışıdır. Ergenlerde yaygın olmakla beraber, yetişkinlerde de görülür. Genelde sıkıntı ve stres yaratan durum olduğunda görülen, davranıştan sonra diğer dürtü kontrol bozukluklarında olduğu gibi haz ve rahatlama hissi veren bir bozukluktur. Bu hissi takiben üzüntü ve suçluluk hissi gelişir.

Saç yolmak için yatak odası ve banyo gibi özel alanları tercih ederler. Yalnız kaldıklarında; kitap okurken ve televizyon izlerken davranış görülmesi de yaygındır. Saç yolmayı saçın ağızda oynanması, çiğnenmesi, yalanması ve yutulması izleyebilir. Kellik ya da kaş bölgesindeki kıl azalmasından utanç, tiksinme, öfke ve pişmanlık duyarlar. Bu kelleşmeyi gizleme yoluna giderek şapka ve makyaj kullanımı yaygındır.

HASTALIĞIN SEBEPLERİ

Psikodinamik açıklamalara göre en önemli nedeni çocukluk döneminde yaşanan ayrılık ve kayıplardır. Annenin hastalığı nedeni ile hastaneye yatırılışı, işe başlaması nedeniyle evden ayrılması, boşanma, aileye yeni bir üyenin eklenmesi, cinsel taciz bu nedenlerden bazıları olarak sayılabilir. Bu çocukların anneleri aşırı eleştirici ve mükemmeliyetçi, babaları ise edilgen ve sessiz kişilerdir. Saç yolmadan dolayı bazı ergen hastaların çocuk gibi görünmesi, ergen cinselliğinden kaçınmanın bir yolu olarak öne sürülmüştür.

TEDAVİSİ

Tedavi yöntemleri arasında davranış terapileri başlığı altında; alışkanlığı tersine çevirme, farkındalık eğitimi ile bilişsel-davranış terapileri bulunmaktadır.