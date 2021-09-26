Saç kızarıklığı ve kaşıntısına ne iyi gelir?

Saç derinizde kızarıklık ve kaşıntı mı var? Saç derinizdeki kızarıklığın nedenini ve bitkisel tedavisini merak ediyorsanız yazımızı mutlaka okuyun. Saç dersinde kızarıklık ve kaşıntı herkesin karşılaşabileceği bir durumdur. Saç derisi kaşıntısını tetikleyen en önemli faktör strestir. Diğer bir faktör ise saç derisinin, tahriş edici alerjen uyarıcı ile doğrudan temas etmesinden kaynaklanmaktadır. Saç derisini tahriş edebilecek alerjen uyarıcılar; saç boyaları, şampuanlar, saç bakım ürünleri gelmektedir. Bu nedenle saç bakım ürünü kullanmadan önce boynunuzda deneyin en az 2-1 saat bekletin eğer herhangi bir tahrişe, kızarıklığa sebep olmazsa saçınıza sürebilirsiniz.

Kepek Özellikle yetişkin bireylerde rastlanmaktadır. Saç derisinde aktif olan Malassezia adlı mantarın sebep olduğu bilinmektedir. Kepek sonucu saç derisi pul pul dökülmeye ve kaşınmaya başlar.

Saç derinizdeki kaşıntının sebebi doktorlar tarafından tespit edilemediyse, gözle görülür herhangi bir belirti yoksa yüksek ihtimalle stresten dolayıdır. Bunun önüne geçmek için de özellikle saç derinizi kaşıdığınız zamanlara dikkat edin.

Saç kaşıntısına ne iyi gelir?

Saç derisinde kızarıklık ve kaşıntı, kolayca tedavi edilebilecek bir rahatsızlıktır. Eğer saç derisi kızarıklığınız iltihap düzeyine ulaşmadıysa evde bulunan malzemelerle saç derinizi rahatlatabilir, bitkisel olarak tedavi edebilirsiniz. Hepimizin evinde bulunan basit malzemelerle saç derisinde kızarıklık ve kaşıntı rahatsızlığınızdan bitkisel tedavi yöntemleriyle kolayca kurtulabilirsiniz.

Aloe Vera

Aloe vera jeli, en iyi nemlendirici jellerden bir tanesidir. Kuru saç dibinize çok iyi gelecektir. Bunun için saç boyunuza yetecek kadar aloe vera jelini yapraklarından ayırın. Hafif nemli saçınıza, jeli uygulayın. En az haftada iki kere bu işlemi tekrarlayın.

Hindistan Cevizi Yağı

Hindistan cevizi yağı, saç derinizi nemlendirmek için kullanabileceğiniz en iyi yağlardan bir tanesidir. Saç derinizde pullanma dökülme, kuruluk gibi problemleriniz varsa çok iyi gelecektir. Bunun için organik Hindistan cevizi yağını saç derinizi yakmayacak kadar ısıtın, sonrasında saç derinize masaj yaparak uygulayın. Daha etkili bir sonuç almak için streç film ile kafanızı sarın; birkaç saat bekletip yıkayın. Eğer ertesi günü dışarı çıkmayı planlamadıysanız geceden bu işlemi yapıp ertesi gün saçınızı yıkarsanız çok daha iyi bir sonuç elde edersiniz.

Zeytinyağı

Saf zeytinyağı kızarıklık, kaşıntı iltihap problemlerinde oldukça etkilidir. Saç derinize bir miktar ısıtmış olduğunuz zeytinyağını masaj yaparak uygulayın. Başınıza streç film sararak veya bone geçirerek gece saçınızda bekletin. Saç derisinde kızarıklık ve kaşıntı probleminin azaldığını fark edeceksiniz.