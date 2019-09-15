Saç ektirmek için binlerce kilometrelik yoldan geldiler

Trabzon son yıllarda sağlık turizmde bölgenin öncüsü olurken estetik operasyonlar yönünden de tercih edilen iller arasında yer alıyor.

Trabzon’a hem seyahat hem de estetik yaptırmak için gelen Arap turistler özellikle fiyat konusunda güven sıkıntısı yaşadıkları belirtirken, Op. Dr. Mustafa Çapar da bu imajı yıkmak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Özellikle Suudi Arabistan’dan saç ektirmek için Trabzon’u tercih eden turistler uygulamadan son derece memnun kalırken, Op. Dr. Mustafa Çapar dünyada uygulanan en son tekniklerin artık Trabzon’da uygulandığını belirtti.

Saç ekme konusunda çok önemli mesafeler kat ettiklerini belirten Çapar, Arap turistlerin Ankara, İstanbul gibi şehirler arasından Trabzon’u tercih etmelerinin kendilerine duyulan güvenden kaynaklandığını belirtti.

Trabzon’un sağlık turizmi bakımından son yıllarda önemli mesafe kat ettiğini kaydeden Çapar, “Arap turistler daha önceden yaşanılan talihsiz tecrübeleri nedeniyle güzel yurdumuzu ziyarete geldiklerinde hep kendilerinin aldatıldığını düşünmeye başladılar. Böyle düşünmelerinin nedenlerini Şehrimizde faaliyet gösteren iş yeri sahiplerine sorduğumuzda; yabancı turistlerin, özellikle Arap turistlerin uygulanan fiyat tarifeleri hususunda güven problemi yaşadıklarını öğrendik. Her yıl özellikle yaz aylarında bölgemizi ziyaret eden Arap hastalar ile etkileşim içinde oluyoruz. Görüşmelerde ortaya çıkan şöyle bir durum var. Talep ettikleri tedavi ya da işlemlerde kendilerine normal olandan daha yüksek fiyat uygulaması yapıldığını düşünüyorlar. İnanın bu önyargıyı yıkmak için uzun bir süre işlemleri anlatmamız ve bilgi vermemiz gerekiyor. Bu engeli aştığımızda işler samimiyetle ilerliyor ve kendi memnuniyetlerini eş dost ve akraba tavsiyesi olarak size yansıtıyorlar. Bu durum sadece sağlık sektörü için değil tüm etkileşimde oldukları işletmeler ve kişiler için geçerli” dedi

Dünyada uygulanan yöntem şehrimizde de uygulanıyor

Dünyada uygulanan tüm teknikleri Trabzon’da da uyguladıklarını belirten Çapar, “Saç ekimi konusunda bizim uyguladığımız teknik, dünyanın önde gelen ülkelerinden hiç bir farkı yok. Yaptığımız bu titiz çalışmanın karşılığını, kliniğimizdesaç ektirenler ülkelerinde anlatarak oradakileribizlere yönlendirdiklerine şahit oluyoruz. Örneğin geçen senelerde saç ekimi hususunda yardımcı olduğumuz bir hastamız yapılan işlemden son derece memnun olması sebebiyle 3 yeğenini de bize yönlendirdi. Hatta içlerinden biri daha önce büyük şehirlerden birinde talihsiz bir tecrübe de yaşamış olmasına rağmen bizim yaptığımız uygulamadan ve verilen hizmetten son derece memnun olarak ülkemizden ayrılıyor. Turistlerimize verdiğimiz güzel ve faydalı hizmetler ilerleyen yıllarda daha fazla turistin ülkemize gelmesini ve bizlerden hizmet almasını sağlayacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.