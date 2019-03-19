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Saç ekimi yaptıracaklara uyarı

Saç Ekim Uzmanı İsmail Zengin, saç ekimi yaptırmayı düşünenlere uyarıda bulundu.

19 Mart 2019 Salı 12:14
Saç ekimi yaptıracaklara uyarı

Saç Ekim Uzmanı İsmail Zengin, saç ekimi yaptırmayı düşünenlere uyarıda bulundu.



Eurozen Saç Ekim Merkezi Saç Ekim Uzmanı İsmail Zengin, saç ekimi yaptırmayı düşünenlere uyarıda bulundu. Saç ekiminden üçgün sonra, operasyonu yapan kliniklerin hastanın saçlarını yıkadıklarını söyleyen Zengin, "Bu yıkama işlemi ile ekilen saç köklerinin kimyasallara ve suya maruz kalmasına sebep olarak tutunmasını zorlaştırmaktadır. Birçok teknolojik yenilikle birlikte saçlar yıkanmadan kabuklanmasını hızlandırarak ekilen köklerin dökülmesini önlemektedir" dedi.



İsmail Zengin, kendi yöntemleri olan Fiber Fue yönteminde saç yıkama işlemi 10-12 gün sonra başladığını belirterek ,"Fiber Fue saç ekimi son dönemlerde en çok ilgi gören saç ekim yöntemi haline geldi. Diğer yöntemlere göre çok daha fazla tercih edilen bu yöntem sayesinde hastaların en çok şikâyet ettiği işlem sonrası meydana gelen yara ve kesik izleri sorunu ortadan kalkıyor. Birçok farklı tekniğin tek bir operasyonda kullanıldığı bu işlem sayesinde uzmanlar hastalarına gündelik hayattan kopmadan gür saçlara sahip olma imkânı sağlıyor" şeklinde konuştu.



Özel losyonlarla rahatlama ve dezenfekte etme


Saç derisini rahatlatan özel losyonlar hazırlanarak yapılan saç ekimi işleminin ardından kullanılan losyonlar kafa derisini dezenfekte ettiğinin altını çizen Zengin, "Özel losyonlar ayrıca rahatlama verdiği için su ile yıkama işlemine gerek kalmıyor. Fiber Fue yönteminin tercih edilmesinin bir diğer nedeni de diğer yöntemlerde olduğu gibi sık sık saçların yıkanması nedeniyle tedavi sürecinin yavaşlamasının ortadan kalkmasıdır. Daha önce kullanılan klasik Fue yönteminde saç ekim işleminin ardından gelen 15 gün boyunca saçların her gün yıkanması gerekirken, Fiber Fue yönteminde saç naklinin 12’nci gününe kadar saç yıkama işlemi yapılmıyor. Saç dökülmesinin ve kabuk dökülmesinin gerçekleşmediği bu yöntemde 12’nci günün sonunda iyileşme süreci sonuç vermeye başlıyorlar. Saç derisinin su ile temas etmediği bu yöntemde, diğer yöntemlerde meydana gelen iltihap kapma ve yaranın geç iyileşmesi gibi sorunlarda ortadan kalkmış oluyor" ifadelerini kullandı.



Hiçbir cerrahi ameliyattan sonra su kullanılmadığını belirten Zengin, "En az 1 hafta yaraya su değdirmezler. Biz de fark ettik ki su değmediği için tedavi daha hızlı ilerliyor ve yaralar daha çabuk iyileşiyor. Su değdikçe deri yumuşuyor, yeniden kabuk bağlıyor adaptasyon süresi uzuyor. Bizdeki Fiber FUE saç ekimi işlemiyle su değmediği için 10 günden itibaren saç çıkmaya başlıyor. Bu yöntemde kullanılan özel solüsyon sayesinde bu tarz yaraların açılmaz" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:14
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