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Saç ekimi hata kabul etmiyor

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, saç ekiminin hata kabul etmediğini söyledi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
Saç ekimi hata kabul etmiyor

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, saç ekiminin hata kabul etmediğini söyledi.


Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, “Saç ekimi uygulamasında yanlış yapılan operasyonların deneyimli doktorlar tarafından uygulanması gerektiğinin altını çizerek belirtmek isterim. İşinde uzman olmayan ve saç ekimi operasyonlarında deneyimli olmayan doktor veya kişilerin saç ekimi uygulamasını gerçekleştirmesinin, saç ekimi uygulamalarında en çok yapılan hatalardan birisidir” dedi.


Saçların düzgün bir şekilde planlama yapılarak ekilmemiş ise kökler arasında ayrıklıkların oluşacağını ifade eden Sönmez, “Saçlar birbiri üzerine gelerek kötü ve kabarık bir görünüme sebep olabilir. Saç ekimi işleminde saçların doğru açılarda ekilmemesi hatalı bir işlemdir, bu şekilde yapılan ekimlerde saçlar dimdik uzar ve yine doğallıktan uzak bir görüntü meydana gelir. Saç ekimi işlemi sıfır hata ile yapılmalıdır aksi takdirde kötü sonuçlara sebebiyet verir. Diğer önemli bir nokta ise saç köklerinin alınma sırasında çok dikkat edilmelidir. Saç kökleri kesinlikle zarar görmeden alınarak aynı şekilde zarar görmeden ekilebilmesi gereklidir, saç köklerinin zarar görmesi o bölgede bir daha saç çıkmamasına zemin hazırlar ki bu asla istenmeyen bir durumdur. Saç ekimi yaptıran kişinin var olan saçları da dökülebilir buda telafisi mümkün olmayan çok üzücü bir olaydır. Çünkü dökülme riski olan saçlar göz ardı edilirse ve hastanın ense kapasitesi sınırlı ise düzeltme ihtimali olmaz” diye konuştu.


“Yapılan hatanın telafisi yok”


Saç ektirmeye artan talep yüzünden ameliyat ortamına hiç uygun olmayan, son derece sağlıksız ortamlarda çok ucuz fiyatlara bu işlem yapmaya çalışan birçok kuruluşun çığ gibi açılmaya devam etiğini kaydeden Sönmez, “Saç ekim merkezi adı altında açılan bu yerler ne yazık ki sadece ticari kazanç amaç peşinde büyük sorunlara yol açıyorlar. Bu tür yerlerde yapılan saç ekimler kişiye telafisi çok zor zararlar veriyor. Hastalar yaşadıkları sorunların ardından ekim işlemini yapanlar doktor olmadığı için muhatap olacak birisini de bulamıyorlar. Saç ektirme ameliyatları, hastanelerde ameliyathane koşullarında son derece hijyen bir şekilde uygulanmalıdır, yoksa kişi mikrop kapabilir. Çeşitli hastalıklara yakalanabilir. Saç derisi ve saç kökleri zarar görebilir hatta tüm saçlarını kaybedebilir. Saç kökü alımında kafanın arkasında ense bölgesinin biraz üzerinde iki kulak arasından alınan köklerin zedelenmemesi gerekmektedir. Saç köklerinin orantılı bir şekilde alınmaması ve saç ekiminin ustalıkla yapılmaması halinde mevcut saçlarınızın da tümüyle kaybolma ihtimaliniz yüksektir” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
  1. doğa

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