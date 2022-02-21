Saç dökülmesini önleyen bitkiler! Saç dökülmesini engellemenin doğal yolları

Saç dökülmesi; hormonal ve besinsel faktörler, kimyasal maddelere maruz kalmak, genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar, kıl gelişimi bozuklukları, ilaçlar, psikolojik stres ve saçlı deri hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Sağlıklı bir insanda saç dökülmeleri 2 aya kadar sürebilmektedir.Saç bakımı 7'den 70'e herkesin ilgilendiği bir konu. Çünkü her 5 kişiden biri saç dökülmesinden şikâyetçi.

Saç dökülmesi, uzamayan saçlar ve yıpranmış saçlar hemen hemen herkesin sorunu. Peki, dökülen saçlar için bitkilerin şifasından yararlandınız mı;? Saçı uzatan en iyi bitkileri sizler için araştırdık. İşte Saç dökülmesini engellemenin doğal yolları...

Saç dökülmesini önleyen bitkiler

Aloe Vera

Saç dökülmesine bitkisel çözüm deyince akla ilk gelen bitkilerden biri olan aloe vera, saç derisi sağlığına karşı oldukça faydalıdır.

Biberiye

Saç dökülmesi tedavisinde oldukça etkili olan biberiyenin bu konudaki geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Saç köklerini canlandıran ve saçların gürleşmesini sağlayan biberiye, antioksidan, antibiyotik ve iltihap önleyici özelliği sayesinde saçları kökten uca kadar korumaktadır. Koruyucu özelliğinin yanı sıra dezenfektan görevi de gören biberiye, saç derisini temizler ve arındırır. Biberiyenin bu özelliklerinden çayını tüketerek de faydalanabileceğiniz gibi biberi yağını da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı zeytinyağına 3-4 damla biberiye yağı ekleyin. Sonra elde ettiğiniz karışımı saç ve saç derinize masaj yaparak uygulayın. Masaj uygulamasından sonra bir saat bekleyin ve saçınızı yıkayın. Düzenli uygulanması durumunda biberiyenin etkisini kısa sürede fark edeceksiniz.

At kuyruğu

Saç uzamasını destekler. Saç derisini besler: At kuyruğu bitkisi, saç derisini besler, saç tellerini güçlendirir. Saç tellerini kalınlaştırır. Saçların kısa sürede uzamasında etkilidir: At kuyruğu bitkisinin, saçların kısa sürede uzamasına katkıda bulunduğu, yapılan araştırmalar sonucunda bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Kına

Saçın uzamasında etkilidir. Saçı besler ve saça doygunluk verir. Saç dökülmesinin de önüne geçen kına saç kökünü besler.Kına, evde çok fazla uğraş vermeden saçlarınızı uzatmak için uygulayabileceğiniz en doğal malzemelerden birisidir.

Ginseng

Saçak köklü olan ginseng bitkisi çiğ olarak da buharda pişirilerek de tüketiliyor. Antioksidan etkisi olan ginseng saçı gürleştirir ve saç dökülmesini önler.

Yıpranmış saçlar üzerine koruyucu bir etkiye sahiptir. Saça güç, esneklik ve enerji sağlar. Bileşenleri ile saç kaybını (dökülmesini) önler. Zayıflamış saç köklerini canlandırır.