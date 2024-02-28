Saç dökülmesini durduran ve yeni saç çıkaran tonik tarifi: Tek damla ile çözen adımları izleyin! İşte bitiren yöntem

Saç dökülmesini durdurmak amacıyla yapılan bir tarif: Tarifin hazırlaması ve uygulaması çok kolay olduğu için de hemen denemeye karar vereceksiniz. Hazırladığımız toniği kullanmaya başladığınızda ve yaklaşık 1 hafta içerisinde saç dökülmesi tamamen duracak.

Toniğin içeriğinde lavanta ve ısırgan otu bulunuyor. Bu iki bitkiyi her aktarda bulabilirsiniz. Öyle çok pahalı şeyler de değiller.

Saç dökülmesine karşı, dökülmeyi durduran ve yeni saçlar çıkaran tonik nasıl yapılır?

3 yemek kaşığı kurutulmuş lavanta ve 1 yemek kaşığı kurutulmuş ısırgan otunu bir kaba koyalım.

Üzerine 1,5 su bardağı su ilave edelim, ocağa alıp kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladığı anda ocaktan alalım.

10 dakika demlenmesi için bırakalım ve sonrasında süzelim.

Eğer bir sprey şişeniz varsa hazırladığınız toniği kullanmakta büyük kolaylık sağlıyor.

Nasıl Kullanıyoruz?

Saç dökülmesine karşı hazırladığımız toniği, saç diplerimize uygulayıp masaj yapıyoruz. Sonrasında saçlarınızı istediğiniz gibi fönleyip dışarı çıkabilirsiniz. Yağ içermediği için durulamaya ihtiyaç duyulmuyor. İlk hafta günlük kullanım yapın, saç dökülmenizdeki azalmayı fark edeceksiniz. Sonraki haftalarda 2 günde 1 kullanabilirsiniz. Belli bir kullanım sonrası saç dökülmenizin durduğunu ve yeni saç oluşumlarının başladığını göreceksiniz.

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