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Saç dökülmesini bu besinlerle durdurun!

Saç dökülmesi problemi yaşıyorsanız, altında yatan binlerce sebep olabilir. En başta beslenme ve temizlik gibi konulara dikkat edildiğinde, saç dökülmesi ciddi anlamda geriliyor. Peki ama saç dökülmesini nasıl durdururuz? Saç dökülmesini engelleyen besinler nelerdir?

04 Eylül 2019 Çarşamba 08:59
Saç dökülmesini bu besinlerle durdurun!

Saç dökülmesi problemi yaşıyorsanız, altında yatan binlerce sebep olabilir. En başta beslenme ve temizlik gibi konulara dikkat edildiğinde, saç dökülmesi ciddi anlamda geriliyor. Peki ama saç dökülmesini nasıl durdururuz? Saç dökülmesini engelleyen besinler nelerdir?

Saç dökülmesinin birçok sebebi olabilir. Ciddi bir hastalık olmadığı sürece; yeterli gıda tüketilmesi ve saç bakımlarıyla, saç dökülmesi durdurulabilir.

Vitamin eksikliği ya da kansızlık gibi durumlar, saç dökülmesini tetikler. Bu nedenle düzenli bir beslenme listesi, doktor tavsiyesinde kullanılan ilaçlar, oldukça destek sağlayacaktır.

Bunların yanı sıra, bolca su tüketmek, kan dolaşımını hızlandırıcı hareketler ve saç masajları da gerekebilir. 

Saç dökülmesine sebep olan 18 durum

1-Yumurta

İçerdiği kompleks B vitamini sayesinde saçlar için ciddi bir kaynaktır. Yüksek değerli proteinleri, güçlü ve parlak saç liflerinin oluşmasını destekler.

2-Mercimek

Mercimek, biyotin ve protein bakımından zengin olduğu için, saçın yapı taşlarını onarmada oldukça güçlü bir gıdadır.Sadece saç dökülmesini önlemek ile kalmaz, aynı zamanda güçsüzleşmeyi ve kırılmayı da engeller.

3-Ispanak

Demir, beta-karoten ve C vitamini sağlar, bunların hepsi sağlıklı saç uzaması için gereklidir. Ayrıca, az miktarda aminoasit sağlar, bu da saç foliküllerini güçlendirir veliflerin güçlü ve parlak olmasını sağlar.

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4-Balık

Balık tüketimi, saç diplerindeki kök içlerinde bulunan eksik vitamin ve minerallerin yerine gelmesini destekler. Bu nedenle haftada 1-2 tüketilen balık, saç dökülmesini ciddi manada durdurur.

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5-Kuruyemişler

Doğal yağ ve bolca vitamin içeren kuruyemişler, saç köklerini fazlasıyla besler ve güçlendirir. İçerdikleri çinko, selenyum, magnezyum sayesinde saç foleküllerinin güçlenmesini sağlar ve uzamayı destekler.

Her gün bir avuç mutlaka tüketin

6-Balkabağı

Yağ bezlerini düzenlemeye yardımcı olması, kuruluğu ve saç dökülmesini önlemesiyle bilinen C vitamini ve yağ asitleri bakımından oldukça zengindir.

Birlikte tüketilmemesi gereken besinler

 

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 08:59
  1. Saç dökülmesini bu besinlerle durdurun!
  2. Saç dökülmesini engelleyen besinler nelerdir?
  3. Saç dökülmesini durduran besinler nelerdir?

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