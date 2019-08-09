Saç dökülmesine sebep olan 18 durum

Saç dökülmesinin birçok sebebi olabilir. Vücudunuzda olan herhangi bir problemin belirtisi olabileceği gibi, direkt olarak saçlarınızın köklerinden kaynaklanan bir sorunda olabilir.

Çok ciddi problemler için, en kısa sürede bir uzmana başvurmanız, en doğru tercih olacaktır. Bunun dışında, bitkisel olarak takviye edici ürünleri de kullanabilirsiniz.

1) Erkek Tipi Kellik

50 yaş üstü tüm erkeklerin %50’sinden daha fazlası erkek tipi kellikten etkilenir. Bu hastalık genetiktir. Yani, ailenizde erkek tipi kellik görülüyorsa ve erkekseniz sizde de bu tür bir kellik oluşabilir.

2) Alopesi Areata

Alopesi areata, kafa derisinde yuvarlak bölümler halinde saçın dökülmesine neden olan bağışıklık sistemi hastalığıdır. Tüm bağışıklık sistemi hastalıklarında olduğu gibi alopesi areatada da bağışıklık sistemi sağlıklı hücreleri yabancı ve zararlı hücreler olarak algılayarak bu hücrelere saldırır. Alopesi areata bazen kaşların, kirpiklerin ve sakalların da dökülmesine neden olabilir.

3) Hipotiroidi

Tiroit bezi, hücrelerin enerjiyi kullanmayı kontrol etmesine yardımcı olan bir hormon üretir. Hipotiroidi, vücut bu hormonu yeterince üretemediğinde yaşanır. Hipotiroidinin en yaygın görülen belirtilerinden biri de saç dökülmesidir.

4) Hipertiroidi

Hücrelerin enerjiyi kullanmayı kontrol etmelerine yardımcı olması için tiroit bezinin ürettiği hormon fazla olduğunda hipertiroidi yaşanır. Tıpkı hipotiroidide olduğu gibi hipertiroidide de saç dökülmesi görülür.

5) Akut Stres Bozukluğu

Akut stres bozukluğu, travmatik bir olay yaşandıktan sonra ortaya çıkar ve bir ay boyunca devam edebilir. Strese bağlı olarak saç dökülmesi yaşanabilir.

6) Liken Planus

Liken planus bağışıklık sisteminin neden olduğu yaygın görülen bir deri hastalığıdır ve bulaşıcı değildir. Bu hastalığı yaşayan kişilerde yaygın olarak ağızda yanmaya neden olan beyaz yaralar görülür. Liken planusla birlikte saç dökülmesi de görülebilir.

7) Hodgkin Hastalığı

Hodgkin hastalığı, bir lenfoma türüdür. Yani, lenf sisteminde başlayan bir kan kanseridir. Her ne kadar kanser saç dökülmesi yapmasa da kanser tedavilerine bağlı olarak saç dökülmesi yaşanır.

8) Hipofiz Bezinin Yetersiz Çalışması (Hipopitüitarizm)

Hipopitüitarizm, beyinde bulunan hipofiz bezinin salgılaması gereken 8 hormondan birinin veya daha fazlasının salgılanmamasının sonucunda oluşur. Bu hormonlar, vücudun pek çok fonksiyonunu kontrol eder. Hormonların az salgılanmasına bağlı olarak saç dökülmesi ya da saçların uzamaması görülebilir.

9) Frengi

Frengi, bakterilerin neden olduğu cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Frenginin ilk aşamalarında saç dökülmesi yaşanabilir.

10) Hashimoto Hastalığı

Hashimoto hastalığı, tiroit bezinin düzgün bir şekilde çalışmasını engelleyen bir hastalıktır. Hashimoto, hipotiroidinin en yaygın nedenidir. Tıpkı hipotiroidi ve hipertiroidi gibi Hashimoto da saç dökülmesine neden olur.

11) Sistemik Lupus Eritematozus

En sık karşılaşılan lupus türü olan sistemik lupus eritematozus, yaygın olarak yorgunluğa, eklemlerde ağrıya, baş ağrılarına, saç dökülmesine ve pıhtılaşma sorunlarına yol açar.

12) Addison Hastalığı

Addison hastalığı, adrenal korteksin hasar görerek adrenal bezlerin kortizol ve aldosteron steroid hormonlarını yeterli miktarda üretmediğinde yaşanır. Bu hormon seviyelerindeki azalmalar saç dökülmesine neden olabilir.

13) Sistemik Skleroz (Skleroderma)

Sistemik skleroz, bağışıklık sistemin vücuttaki sağlıklı hücrelere saldırdığı otoimmün hastalıklarından biridir. Bu hastalıkta cildin yapısında ve görünüşünde kolajen artışına bağlı olarak değişiklikler yaşanır. Hastalık ilerledikçe saç dökülmesi de yaşanır.

14) Çölyak Hastalığı

Çölyak hastalığı, bağışıklık sisteminin glütene karşı anormal tepkiler oluşturmasına neden olan bir hastalıktır. Çoğu otoimmün hastalıkta olduğu gibi çölyak hastalığında da saç dökülmesi yaşanır.

15) Graft ve Host Hastalığı

Graft ve Host hastalığı, kemik iliği naklinden sonra bir tepki olarak ortaya çıkar. Kemik iliği naklinden sonra bağışıklık sistemi, bu nakli yabancı bir madde olarak algılayarak sağlıklı hücrelere saldırır. Buna bağlı olarak saç dökülmesi görülür.

16) İto Sendromu

İto sendromu, vücudun bazı yerlerinde cilt renginin kaybolması ile nitelendirilen bir hastalıktır. Bu hastalıkla birlikte ciddi oranda saç dökülmesi yaşanır.

17) Şark Çıbanı

Şark çıbanı, Leishmania parazitlerinin neden olduğu bir parazit hastalığıdır. Parazitin türüne bağlı olarak saç dökülmesi görülebilir.

18) Bambu Saç

Bambu saç ya da Netherton sendromu (Trikoreksis invajinata) saçların diken diken görünerek bambu sapındaki düğümlere benzemesine yol açan bir hastalıktır. Bu hastalığın varlığında saçlar çok kolay kırılır. Kirpikler, kaşlar ve saçlar dökülür.