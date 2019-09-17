Saç dökülmesine hangi doktor bakar? Saç dökülmesi tedavisi mümkün bir hastalık olduğunu hiç bir zaman aklımızdan çıkarmıyoruz. Peki saç dökülmesi probleminin teşhis ve tedavisi için hastanelerin hangi bölümüne randevu alınması gerektiğini biliyor musunuz? Saç dökülmesine hangi doktor bakar? İşte yanıtı...

Saç dökülmesi kadın erkek herkeste, her yaşta görülebilen bir cilt problemidir. Genetik faktörlerden hormonal değişimlere, beslenme düzeninden strese kadar pek çok faktör saç dökülmesi problemine yol açabilir. Kişiyi ruhsal açıdan olumsuz etkileyen bu problem tedavi edilmezse kalıcı hasara yol açabilir. Uzmanlar günde 100 saç telinin dökülmesini normal karşılamaktadır. Fakat dökülme sayısının 100’ü aştığı durumlarda mutlaka bir uzmana başvurulması gerekir. Çünkü bu durum aşırı saç dökülmesi olarak adlandırılır ve teşhis ve tedavide geç kalınırsa geri dönülemez sonuçlar doğurabilir. Kişinin saçları seyrelebilir, kafa derisinde açıklıklar meydana gelebilir hatta kelliğe yol açabilir. Bu yüzden saç dökülmesi probleminde erken teşhis ve tedavi çok önemlidir.

Saç dökülmesi ne zaman önemsenmeli?

Saç dökülmesi, pek çok kişinin hayatında en az bir kez deneyimlediği bir problemdir. Dökülme yoğunluğu ne olursa olsun kişi bu durumdan rahatsız olur ve stresli bir ruh haline girer. Bu durumda yaşanan stres dökülme problemini daha çok artıracaktır. Bu yüzden öncelikle stresten uzak durulmalı ve dökülmenin yoğunluğu tespit edilmelidir. Çünkü yaşanılan dökülme geçici ve normal olabilir ve önlem almaya gerek duyulmayabilir. Ancak dökülme yoğun bir şekilde yaşanıyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

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Saç dökülmesi için hastanelerin Cildiye, Deri Hastalıkları, Dermatoloji gibi anılan bölümlerine müracaat etmek gerekir. Bu bölümlerde görev yapan hekimlere Dermatolog unvanı verilmektedir. Cilt hastalıklarının yanı sıra saç, sakal, kaş ve kirpiklerde görülen sorunlara da bakmaktadır. Özellikle saçınızda kalite kaybı ve dökülme tespit ederseniz mutlaka bir dermatoloğa muayene olmalısınız.