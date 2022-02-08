Saç dökülmesi neden olur? Bu ikili ile saçlarınız artık dökülmeyecek daha gür çıkacak

Saç dökülmesi; hormonal ve besinsel faktörler, kimyasal maddelere maruz kalmak, genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar, kıl gelişimi bozuklukları, ilaçlar, psikolojik stres ve saçlı deri hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir.

Saç dökülmesi neden olur?

Genetik faktörler.

Deri problemleri.

Yanlış beslenme alışkanlıkları

Vitamin ve mineral eksikliği.

Hormonal sorunlar.

Bazı iç hastalıkları ve ilaç kullanımı

Doğum ve kemoterapi süreci.

Kozmetik etkenler.

Saç dökülmesi insan hayatını en çok etkileyen strese sokan bir durumdur. Bu tarifle aşırı saç dökülmelerinden kurtulabilirsiniz.

Bu ikili ile saçlarınız artık dökülmeyecek daha gür çıkacak

Defne yaprağı hint yağı kürü malzemeler

1 yemek kaşığı hint yağı

100 gram defne yaprağı suyu

Defne yaprağı hint yağı yapılışı

Defne yapraklarını 5 dakika kaynar suda kaynatın dinlenmeye alın. Bu suyu kavanoza koyun. Su soğuduktan sonra saçlarınıza 1 yemek kaşığı hint yağını güzelce yedirin. Diplerine fırça kullanarak veya ellerinizle. Daha sonra 10 dakika bekletin. Beklettikten sonra Saçlarınızı defne yaprağı suyu ile yıkayın. Daha sonra normal saçlarınızı evinizdeki şampuanınızla yıkayabilirsiniz.

1 ay boyunca bu tekniği haftada 2 kere yapın. Hint yağı saçları uzatacak. Defne yaprağı saçlarınızı canlı kalmasını sağlayacak.

Saç dökülmesi için vitamin

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