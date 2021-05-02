Önce kısmi kapanma ardından da tam kapanma kararlarıyla birlikte vaka sayıları azalmaya başladı. Yine de pek çok kişi vücudunda gördüğü en ufak bir farklılığın korona belirtisi olup olmadığını merak ediyor. Peki, saç dökülmesi korona belirtisi olabilir mi?

Saç dökülmesi koronavirüs belirtisi mi?

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. İsmail Balık, “Bir yıl önce ilk olarak Wuhan'da çıktığından itibaren belirtilerde de belli ölçüde değişme başladı. Daha önce dikkatimizi çekmeyen belirtilerin Covid-19 ile ilgili olduğu ortaya çıktı. Mutantların da yayılmasından sonra belirtilerde de kısmen değişmeler oldu. Daha hafif belirtiler daha yaygın görülmeye başlandı. Örneğin; nezle, soğuk algınlığı, saç dökülmesi, tat, koku kaybı, hatırlamada zorluk, ciltte döküntüler, tırnak altında kangren yapma gibi farklı belirtiler görülmeye başlandı. Covid-19 virüsü sanıldığı gibi sadece solunum yolu ve akciğeri değil, damarlar yoluyla tüm vücutta değişik belirtiler yapabiliyor. Özellikle saç dökülmesi gibi belirtiler, uzamış Covid diye belirttiğimiz belirtilerdir. Daha önce geçirmişseniz Covid ile ilişkilendirilebilir" diye konuştu.