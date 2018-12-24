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Saç dökülmesi için hangi bölüme gidilir?

Saç dökülmesine hangi doktor bakar? Kış geldi havalar soğudu. Havaların soğumasıyla birlikte de hastalıklar arttı. Çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek ayırım olmaksızın mutlaka herkesin hastaneye bu aralar uğramıştır. Vatandaşlar hastaneye gitmek için MHRS online sistemi üzerinden ya da ALO 182’den randevu alıp ilgili doktora başvuracaktır. Peki Saç dökülmesi tedavisi nasıl yapılır? Saç dökülmesi için hangi bölümden randevu alınır? İşte detaylar...

24 Aralık 2018 Pazartesi 18:03
Saç dökülmesi için hangi bölüme gidilir?

Saç dökülmesine hangi doktor bakar? Kış geldi havalar soğudu. Havaların soğumasıyla birlikte de hastalıklar arttı. Çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek ayırım olmaksızın mutlaka herkesin hastaneye bu aralar uğramıştır. Vatandaşlar hastaneye gitmek için MHRS online sistemi üzerinden ya da ALO 182’den randevu alıp ilgili doktora başvuracaktır. Peki Saç dökülmesi tedavisi nasıl yapılır? Saç dökülmesi için hangi bölümden randevu alınır? İşte detaylar...

Saç dökülmesi neden olur? Hastalığa yakalanan insanlar çareyi doktora gitmekte bulunur. Doktora gidip hastalığın şifasına aramak isteyen vandaşlar, MHRS online ya da ALO 182 telefonla oturdukları yere en yakın hastaneden randevu alır. Randevu alan vatandaşlar, hangi hastalık için hangi bölüm ve doktordan randevu almak gerekir bilmelidir. Hiç bir insan yoktur ki hastalanmasın ya da hastalandığı zaman hastaneye başvurmasın. Hastaneye gidecek vatandaşlar gideceği hastaneyi ve hangi bölümden randevu alacağını iyi bilmelidir. Farklı alanlarda hizmet veren doktorlardan kafamıza göre randevu alamayız. Hastalığımız ne ise o hastalıkla ilgilenen bölüm ve doktordan randevu almamız lazım ki hastalığımıza doğru teşhis konsun. Hastalanan vatandaşın en çok araştırdığı hangi hastalığa hangi bölüm bakar, saç dökülmesi neden olur? Saç dökülmesine hangi doktor bakar, kasık fıtık için hangi bölümden randevu alınır, bağırsak hastalıkları hangi bölüm bakar, kalça çıkığı için hangi bölümden randevu alınır, öksürük için hangi bölümden randevu alınır, emar çekimi için hangi bölümden randevu alınır, kemik ağrısı için hangi doktora gidilir, kasık ağrıları, idrar kaçırma, ateşlenme, boğaz ağrıları için hangi bölümden randevu alınmalı soruları randevu alacak hastalar için araştırılan konular arasında yer almakta. Hangi Hastalık için hangi doktordan randevu alabileceğiniz hakkında alt kısımda ayrıntıları bulabilirsiniz.

Saç dökülmesi nedir?

Saç dökülmesi, saçların zayıflaması ve incelmesi gibi farklı sebeplerden oluşan bir çeşit hastalıktır. Her yetişkinin, gün içerisinde 50 ila 100 tel arasında saçını dökülür. Herhangi bir nedenle bu sayının üstünde bir dökülme söz konusu olduğunda mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Saç dökülmesinde yaşanan artışı, sabahları yastığınızda ya da duştan sonra dökülen saçlarınızı kontrol ederek çok kolay anlayabilirsiniz. Yine saçlarınızı tararken ya da şekil verirken kendi kendinize bir sayı belirleyebilirsiniz. Sonrasında bu sayıdaki en ufak bir değişiklik bile dikkatinizi çekecektir.

Saç kaybı, bireyin psikolojisinde önemli bir sorun yaratır. Bir erkeğin ve kadının en büyük aksesuarı saçlarıdır. Güzel, gür ve bakımlı saçlar her zaman, her ortamda dikkat çeker. Sizi olduğunuzdan şık, bakımlı ve gösterişli yapar.

Saç dökülmesi neden olur?

Saç dökülmesinin birçok farklı nedeni vardır. Bunların başında menopoz sonrası yaşanan sıkıntılar, hamilelik, tiroid  hormonları, stres, psikolojik sorunlargibi hormonal dengesizlik yaratan durumlar gelir. Ayrıca yüksek ateşli hastalıklar, hatalı beslenme, vitamin eksikliği, kansızlık, demir-çinko-biotin eksikliği, diyet yapmak, çeşitli saç hastalıkları (Seboraid dermotit, Tinea capitis adı verilen kafa derisinin mantar hastalığı gibi), çok sık saç boyatmak ve fön çektirmek de saçın dökülmesine sebep olabilir. 

Saç dökülmesi için hangi bölüme gidilmeli?

Kamu (devlet) hastanelerinden hizmet almak isterseniz Deri ve Zührevi Hastalıkları (Cildiye) bölümüne randevu almanız gerekmektedir. Özel hastanelerde ise bu bölümün ismi Dermaoloji ya da Cildiye şeklinde karşınıza çıkabilir. D

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 18:03
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