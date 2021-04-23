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Oruç Saç boyatmak orucu bozar mı? Oruçluyken saç boyanır mı?
Oruç

Saç boyatmak orucu bozar mı? Oruçluyken saç boyanır mı?

Oruçluyken saç boyamak makyaj yaptırmak orucu bozar mı? Ramazan ayında pek çok kişi oruçluyken saç boyatmanın, makyaj yapmanın uygun olup olmadığını merak ediyor. Peki, oruç tutan saçını boyatabilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-23 18:18:00 -
Saç boyatmak orucu bozar mı? Oruçluyken saç boyanır mı?

Milyonlarca kişi oruçlarının bozulmaması için son derece hassas davranıyor. Yediğine içtiğine dikkat edenler ağızlarında çıkacak kötü sözlere karşı da kendilerini kontrol ediyor. Pek çok kişi bu mübarek günlerde saç boyamanın, makyaj yapmanın oruçlarını etkileyip etkilemeyeceğini merak ediyor. Saç boyası orucu bozar mı?

Saç boyatmak orucu bozar mı? Oruçluyken saç boyanır mı?

Oruç tutmak bir şeyler yemek-içmekle bozulur. Diyanet İşleri’nin açıklamasına göre saç boyatmak, makyaj yapmak ve saç bakımı yaptırmanın orucu bozmadığı belirtiliyor.

Orucu bozan şeyler nelerdir?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Oruçlu olduğunu unutup sakız çiğnemek orucu bozar mı?
Oruçlu olduğunu unutup sakız çiğnemek orucu bozar mı?

Oruç

Oruçlu olduğunu unutup sakız çiğnemek orucu bozar mı?

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