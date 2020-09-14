Saç boyaları neden zararlı? Kimi saçlarının beyazlamasından dolayı kimi ise farklı görünmek için saç rengini değiştirmek istiyor. Saç rengi değişiklikleri için bazen çok uzun kimyasal işlemler yapılıyor. Özellikle de koyu bir renkten açık tonlara dönmek için hanımlar kuaförlerde saatlerce zaman geçiriyor. Saçlarını boyatanlar ise en az ayda bir kez boyayı yenilemek durumunda kalıyor. Peki, saç boyaları kansere yol açar mı?

Saç boyası kanser yapar mı?

Saç rengini değiştirmek ya da beyazlarını kamufle etmek isteyenler ya evlerinde ya da kuaförlerde saçlarını boyatıyor. Özellikle pandemi sürecinde hanımlar birer kuaföre dönüştü. Elbette saç boyama rutini yalnızca kadınlar için geçerli değil. Bazı erkekler de zaman zaman saç renkleriyle oynayabiliyor. Sık sık saç boyatmak görünüşünüzde farklılıklar yaşatsa da aslında bu işlem sandığınız kadar masum olmayabilir.

Doğal içerikli olduğu söylenen saç boyalarında dahi kimyasallar bulunuyor. Düzenli olarak saç boyayan kişiler boyaların içerisinde bulunan kimyasallara maruz kalıyor. Bir de saç renginizi açacaksanız; kimyasallara çok daha fazla maruz kalırsınız. Yapılan bilimsel çalışmalar masum gibi görünen saç boyalarının aslında sağlığını nasıl olumsuz etkilediğini de ortaya koyuyor.

Pek çok bilimsel araştırma düzenli olarak saç boyası kullananlarda kanser riskinin arttığını ortaya koyuyor. ABD’de son yıllarda yapılan çalışmalar düzenli olarak saç boyası kullanan kadınların hiç boya kullanmayanlara göre meme kanserine yakalanma riskinin yüzde 9 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Yine ABD’de yapılan bir başka araştırmada saç açıcıları sık sık kullananların meme kanserine yakalanma riskinin diğer kişilere göre yüzde 18 daha yüksek olduğu sonucu elde edildi.

Bazı hanımlar saçlarının her zaman fönlü şekilde daha parlak ve düz görünmesini ister. Saçlara uygulanan fönlerin aylar boyunca kalıcı olması için de çeşitli işlemler yapılıyor. Söz konusu bu işlemler sırasında elbette kimyasallar tercih ediliyor. Bu tip işlemlerin ise meme kanseri riskini yüzde 30 arttırdığı kabul ediliyor.

Uzmanlar kadınların meme kanserine yakalanma risklerinin beslenme ve yaşam biçimleriyle ilgili olduğunu da belirtiyor. Bu sebeple hanımlara düzenli ve dengeli beslenmenin yanı sıra egzersiz yapmaları da tavsiye ediliyor.