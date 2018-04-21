Saç boyarken yapılan hataları düzeltmek mümkün

Saçlarınızı boyamak istediğiniz halde doğru ve güzel bir sonuç alamamaktan korkmayın. Saçlarınızı boyarken yaptığınız hataları düzeltmeniz mümkün.

İşte evde saçınızı boyarken yaptığınız hatalardan kaçınabileceğiniz taktikler...

SAÇLARINIZIN TEMİZ OLMAMASINA ÖZEN GÖSTERİN

Saçınızı boyamaya karar verdiğiniz gün saçlarınızı yıkamayın. Saçınızda ve saç derinizde bulunan yağ sizi boyanın tahriş olma gibi etkilerinden korur.





SAÇLARINIZ İÇİN AÇICI KULLANMANIZ GEREKİYORSA KUAFÖRE GİDİN

Saç renginizi bir iki ton açmak ya da koyulaştırmak kolay bir işlem gibi görülebilir. Fakat saçınızdan daha sağlıklı bir sonuç almak istiyorsanız keskin değişiklikleri kuaförünüze bırakmanız daha doğru olacakttır.

KAŞLARINIZI BOYAMAYIN

Kaş renginiz saç renginize göre daha koyu durduğu için renklerini eşitlemek size cazip gelebilir ancak kaşlarınız boyamak göze yakın olduğundan sakıncalı bir durumdur.

İLK DEFA UYGULADIĞINIZ RENGİ SAÇINIZIN UFAK BİR BÖLÜMÜNDE DENEYİN

Özellikle gri saçlarınız varsa, bazı boyalar gri kapamada başarılı olmayabilir. Bu yüzden saçınızın tamamını boyamadan önce boyanızı ve bekleme sürenizi test edin. Ayrıca koyu renk saçlar da bazı boyaları tutmayabilir. Bu yüzden de boyanızı saçınızın bir tutamında denemenizde fayda var.

İKİ FARKLI RENK TONU KULLANIRSANIZ SAÇLARINIZ DAHA DOĞAL DURUR

İki farklı renk tonu kullanarak, evde boyadığınız saçınızın daha doğal görünmesini sağlayabilirsiniz. Uzmanlar kalıcı renklerin tekrar tekrar uygulanmasının saça zarar verdiğini söylüyor.

SAÇ UÇLARINIZI SAÇ DİPLERİNİZİ BOYADIĞINIZ GİBİ BOYAMAYIN

Saç diplerinizi ve saç uçlarınız birbirinden tümüyle farklıdır, bu nedenle aynı şekilde boyarsanız tamamen farklı görünebilirsiniz. Saç uçları boyayı köklerden daha kolay alır bu yüzden saçlarınızı boyamaya köklerinizden başlayın.

BOYA RENGİNİ SEÇERKEN KENDİ TEN VE GÖZ RENGİNİZİ DİKKATE ALIN

Saç rengi seçerken ten renginizi ve göz renginizi göz önüne almanız gerekiyor. Sarı saç tonları beyaz tenli insanlara daha çok yakışırken, karamel gibi kahve tonlarda saçlar koyu renk tenli insanlara daha çok yakışabilir. Her renk, her insanda farklı durabilir.

SAÇLARINIZI BOYA KORUYUCU ŞAMPUANLARLA YIKAMAK GEREKİR

Çoğu insan saçlarını boyadıktan sonra boyanın akmaması için saçlarını yıkamaktan çekinirler. Bu durum boyanın kalıcılığı açısından etkili olsa da saçların sağlığı için yanlıştır. Saçlar boyandıktan sonra saç derisinde ve saç tellerinde kalan boyayı saçtan arındırmak için,saçları boya koruyucu şampuanlarla yıkamak gerekir.