Saç beyazlamasına kesin çözüm

Saçlarınızı kimyasal maddelerle kapamak yerine, size doğal bir yöntem önereceğiz. Patates kabuğu kürü. Patates kabukları çok eski zamanlardan beri kumaş ve hatta saç boyaları içinde kullanılmaktadır. Bu kür modası geçmiş gibi dursa da, kesinlikle doğal ve güvenilirdir.

Saç İçin Patates Kürü

5-6 tane patatesin kabuğunu soyun. Bu kabukları büyük bir tencereye koyun. İki litrede su ekleyin tencereye. Kabukları 20-30 dakika kaynamaya bırakın.

Bu işlemden sonra kabukları süzgeçle yardımıyla süzün. Kabukları çöpe atabilirsiniz. Bize burada suyu lazım olacak. Bu suyun tamamen soğumasını bekledikten sonra eski bir şampuan şişesine doldurabilirsiniz. Artık kürümüz hazır.

Uygulama