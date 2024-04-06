  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şimdi tutturmuş ‘ya ertelersin ya da çıkmayız!’ İşte TFF’yi tehdit eden Koç’un 40 gün önceki sözleri

Ahmet Hakan’dan AK Parti’ye bomba tavsiye! Ve seçim sonrası dikkat çeken hamle geldi

İlk kez görüntülendiler: Uçar dediğimiz uçak, o andan itibaren uçar

Erdoğan gece yarısı imzaladı! O kişiler görevden alındı! Yerlerine bakın kimler geldi

'Mezopotamya Ekspresi' turlarına başlıyor! İşte Türkiye'nin yeni turistik treni

Petrol emareleri üzerine o kente gidiliyor! Çok büyük para yatırıldı, karış karış petrol aranacak

Anıtkabir’de İmamoğlu’nu susturdular

Bakan Uraloğlu yeni projeleri açıkladı! İstanbul Ve Konya’ya Yeni Raylı Sistem

Rusya’da baraj patladı! Şehir sular altında kaldı

Necmettin Batırel 'Yabancılar yoğun şekilde almaya başladı' diyerek duyurdu: Dolar o rakama düşecek
Kadın - Aile Saç bakım ve cilt için birebir: Egzama ve kepekten eser bırakmıyor, kilosu 450 lira! Prof. Dr. Saraçoğlu yanıtladı
Kadın - Aile

Saç bakım ve cilt için birebir: Egzama ve kepekten eser bırakmıyor, kilosu 450 lira! Prof. Dr. Saraçoğlu yanıtladı

Yeniakit Publisher
2024-04-06 16:59:00 - 2024-04-06 17:12:33
Saç bakım ve cilt için birebir: Egzama ve kepekten eser bırakmıyor, kilosu 450 lira! Prof. Dr. Saraçoğlu yanıtladı

Egzama kepek gibi cilt sorunları, saç sorunları ile uğraşılması en zahmetli problemlerin başında geliyor. İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Büyük faydası var! Bunlardan muzdarip olan birçok kişinin denemediği bu yol saç ve cilt sorunlarının imdadına yetişiyor.

 Egzama kepek gibi cilt sorunları uğraşılması en zahmetli problemlerden biri. Bunlardan muzdarip olan birçok kişinin denemediği yol kalmasa da defne sabunu egzama gibi cilt sorunlarının imdadına yetişiyor.

Egzama, kepek ve diğer cilt sorunlarına en iyi gelen ürünlerden biri defne sabunu. Doğal bir ürün tercih etmek isteyen kişilerin bir numaralı tercihi olan defne sabunu Hatay'ın Samandağ ilçesindeki defne ağaçlarının meyvesinin tokmakla dövülmesiyle elde ediliyor.

Çoğunlukla bölge halkı tarafından tüketilen sabunun kilosu ise 450 TL'den satılıyor.

Cildi yatıştırıcı özelliği olan defne sabunuyla egzamalı bölgeyi temizleyip masaj yapmak egzamanın etkilerini azaltmaya yardımcı olur.
Egzamanın sebep olduğu kaşıntı ve kızarıklığı önlemek için defne sabununu düzenli olarak kullanmak gerekir.
Defne sabunu yalnızca egzama gibi cilt problemlerine değil mantar gibi rahatsızlıklara da iyi gelir.

Cilde sağladığı yararlar sayesinde mantarı temizler ve kısa sürede ortadan kaldırır. Mantarın yayıldığı bölgeyi her gece defne sabunuyla yıkamalısınız.
Ayrıca çorapsız uyumak sizin için iyi olabilir çünkü sabunu kullandıktan sonra ayakların kuru ve hava alıyor olması gerekli.
Antibakteriyel etkisi sayesinde sivilce oluşumunu engeller. Her sabah ve gece yüzünüzü defne sabunuyla yıkamak, gözeneklerin sıkılaşmasına ve cildin toksinlerden arınmasına yardımcı olur.
Hem saç derisini hem de saç tellerini defne etkisiyle canlandırır. Saç derisinde oluşan yanma kaşıntı vb. rahatsızlıkları defne sabunuyla giderebilirsiniz.
Yağlı saçların yağ dengesini kuran defne sabunu, kuru saçlara da nem kazandırarak canlı bir görünüm katar. Saraçoğlu defnenin hem yağlı hem kuru saçlarda kullanılabileceğini, her saç tipinde nem dengesini sağlamada yardımcı olduğunu söylemektedir.

Göz altı morluklarının çözümü...
Göz altı morluklarının çözümü...

Kadın - Aile
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Göz altı morluklarının çözümü...

Ekmek küflenmesini önlüyor: 1 diş eklenmesi yetiyor....
Ekmek küflenmesini önlüyor: 1 diş eklenmesi yetiyor....

Kadın - Aile

Ekmek küflenmesini önlüyor: 1 diş eklenmesi yetiyor....

Suda bekletip içen tığ gibi oluyor! Bamya tohumu: Yağı eritiyor bağırsakları da hızlı çalıştırıyor! Bunu yapın
Suda bekletip içen tığ gibi oluyor! Bamya tohumu: Yağı eritiyor bağırsakları da hızlı çalıştırıyor! Bunu yapın

Kadın - Aile

Suda bekletip içen tığ gibi oluyor! Bamya tohumu: Yağı eritiyor bağırsakları da hızlı çalıştırıyor! Bunu yapın

Deve dikeni bitkisi (Detaylı anlatım)! Karaciğer, beyin, mideye tam destek...
Deve dikeni bitkisi (Detaylı anlatım)! Karaciğer, beyin, mideye tam destek...

Kadın - Aile

Deve dikeni bitkisi (Detaylı anlatım)! Karaciğer, beyin, mideye tam destek...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23