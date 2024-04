Saç bakım ve cilt için birebir: Egzama ve kepekten eser bırakmıyor, kilosu 450 lira! Prof. Dr. Saraçoğlu yanıtladı

Egzama kepek gibi cilt sorunları uğraşılması en zahmetli problemlerden biri. Bunlardan muzdarip olan birçok kişinin denemediği yol kalmasa da defne sabunu egzama gibi cilt sorunlarının imdadına yetişiyor.

Egzama, kepek ve diğer cilt sorunlarına en iyi gelen ürünlerden biri defne sabunu. Doğal bir ürün tercih etmek isteyen kişilerin bir numaralı tercihi olan defne sabunu Hatay'ın Samandağ ilçesindeki defne ağaçlarının meyvesinin tokmakla dövülmesiyle elde ediliyor.

Çoğunlukla bölge halkı tarafından tüketilen sabunun kilosu ise 450 TL'den satılıyor.

Cildi yatıştırıcı özelliği olan defne sabunuyla egzamalı bölgeyi temizleyip masaj yapmak egzamanın etkilerini azaltmaya yardımcı olur.

Egzamanın sebep olduğu kaşıntı ve kızarıklığı önlemek için defne sabununu düzenli olarak kullanmak gerekir.

Defne sabunu yalnızca egzama gibi cilt problemlerine değil mantar gibi rahatsızlıklara da iyi gelir.

Cilde sağladığı yararlar sayesinde mantarı temizler ve kısa sürede ortadan kaldırır. Mantarın yayıldığı bölgeyi her gece defne sabunuyla yıkamalısınız.

Ayrıca çorapsız uyumak sizin için iyi olabilir çünkü sabunu kullandıktan sonra ayakların kuru ve hava alıyor olması gerekli.

Antibakteriyel etkisi sayesinde sivilce oluşumunu engeller. Her sabah ve gece yüzünüzü defne sabunuyla yıkamak, gözeneklerin sıkılaşmasına ve cildin toksinlerden arınmasına yardımcı olur.

Hem saç derisini hem de saç tellerini defne etkisiyle canlandırır. Saç derisinde oluşan yanma kaşıntı vb. rahatsızlıkları defne sabunuyla giderebilirsiniz.

Yağlı saçların yağ dengesini kuran defne sabunu, kuru saçlara da nem kazandırarak canlı bir görünüm katar. Saraçoğlu defnenin hem yağlı hem kuru saçlarda kullanılabileceğini, her saç tipinde nem dengesini sağlamada yardımcı olduğunu söylemektedir.