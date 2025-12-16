  • İSTANBUL
Yaşam Her yerde aranıyor! Gökyüzünden düşen gizemli cisim
Yaşam

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ankara’da akşam saatlerinde duyulan şiddetli gürültü sonrası gökyüzünden düştüğü öne sürülen gizemli cisim için vatandaşları alarma geçirdi.

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde, gökyüzünden düştüğü iddia edilen bilinmeyen bir cisim paniğe yol açtı.

 

Jandarmaya haber verildi

Olay, Kuşçuali Köyü'nde meydana geldi. İddialara göre, akşam saatlerinde havada bilinmeyen bir cisim görüldü. Bir süre sonra cismin düşmesiyle büyük bir gürültü ortaya çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin düşen cismi arama çalışmaları devam ediyor.

