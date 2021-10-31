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Kadın - Aile Saç arası tatlı tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Saç arası tatlı tarifi, nasıl yapılır?

İncecik hamurların arasındaki nefis kaymak ve üzerindeki antep fıstığı, bu tatlıyı unutamayacaksınız.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 16:21:00 -
Saç arası tatlı tarifi, nasıl yapılır?

İncecik hamurların arasındaki nefis kaymak ve üzerindeki antep fıstığı, bu tatlıyı unutamayacaksınız.

Malzemeler

1 çay bardağı zeytinyağı

2 tane yumurta

1 çay bardağı süt

2 çorba kaşığı sirke

Çok az tuz

Aldığı kadar un

Arası için:

1 çay bardağı buğday nişastası

250 gram tereyağı

250 gram kaymak

Antep fıstığı

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

2-3 damla limon suyu

Üzeri için:

İri çekilmiş Antep fıstığı

Yapılışı

Sac arası tatlısına hamuru yoğurmakla başlayın. Hamurun kulak memesi kıvamında olması gerekiyor. Hamur kıvama geldikten sonra cevizden biraz iri bezelere ayırın. Üzerini nemli bezle örterek 30 dakika bekletin. Beklettikten sonra bezeleri buğday nişastasıyla yufka inceliğinde açın. Hamurlardan birinin üzerini tereyağıyla yağlayın ve ikiye katladıktan sonra yuvarlak tarafına kaymak sürün, içine fıstık serperek rulo yapın. Bu ruloyu yağladığınız fırın tepsisine gül böreği şeklinde sarın. Tüm bezeler için bu işlemi tekrarlayın. Erittiğiniz tereyağını hamurların üzerinde gezdirin ve 180 derece ısıttığınız fırında pembeleşinceye kadar pişirin. Tatlı pişerken toz şeker ve suyu kaynatarak şerbetinizi hazırlayın. Limon suyunu ekleyip bir taşım daha kaynattıktan sonra soğumaya bırakın. Tatlınız sıcakken üzerine bu soğuttuğunuz şerbeti dökün ve şerbetin çekmesi için 1 saat bekleyin. Antep fıstıklarıyla süsleyip ılıkken servis edin. Afiyet olsun...

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