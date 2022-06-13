Sabun nasıl yapılır? Evleriniz mis koksun işte ev yapımı sabunlar hakkında her şey

Sabun! Adı bile tertemiz bir keyif veriyor. Son dönemlerde evde sabun yapmak bir etkinliğe dönüştü. Neden? Çünkü gerçekten eğlenceli bir aktivite. Üstelik tüketimi azaltmak adına istediğiniz şekilde evinizde sabunlar yapabilirsiniz.

Sabun yaparken nelere dikkat edilmeli?

Öncelikle bu eğlenceli aktivitenin sıkıntılı bir hal almaması için dikkat etmeniz gerekiyor. ‘Sabun nasıl yapılır?’dan önce ‘sabun yaparken nelere dikkat etmeliyiz?’ sorusu önemlidir. Sabun yaparken kimyasal bir takım maddelerle uğraşacağınız için kesinlikle elinizle ve gözünüzle temas etmemelidir. Yapım aşamasında bir eldiven kullanmanızı tavsiye ediyoruz.



Aynı zamanda sabun yaparken kullandığınız malzemeleri normal hayatınızda kullanmamanızı da tavsiye ediyoruz. Mesela ölçü olarak kullandığınız bardağı bir daha mutfakta kullanmayın.

O zaman artık güzeller güzeli tarifimizi vermeye başlayabiliriz.

Sabun nasıl yapılır?

Malzemelerin hemen hepsi kolaylıkla bulabileceğiniz şeyler. Sud kostik yani sodyum hidroksiti de kimyevi malzemeler satan şirketlerden veya internet üzerinden temin edebilirsiniz.

Sabun yapımı için malzemeler;

*Zeytinyağı (piyasadaki en uygun fiyatlı zeytinyağını alabilirsiniz)

*Su

* Termometre

* Sud kostik (Sodyum hidroksit)

*Sabunu koymak için kalıplar

*Çelik bir tencere

*Tahta bir kaşık

*Mikser

*Su bardağı

Not: Mikser yerine blender

Sabun nasıl yapılır?

Öncelikle tencerenizin içine 6 bardak su koyun. İçine yavaşça Sud kostik’ı ekleyin ve karıştırın. Burada dikkat etmeniz gereken nokta paketin tamamını bir seferde değil yavaş yavaş eklemeniz.

Su ve Sud kostik birleştiğinde ısı ortaya çıkar. Bu ısının 40°C’ye kadar düşmesini bekleyin.

Başka bir kabın içinde 3 bardak zeytinyağını yine 40°C olacak kadar ısıtın.

Bütün ısılar istediğimiz dereceye geldiği zaman zeytinyağını Sud kostik ve su karışımının üzerine dökün. Mikserle en düşük devirde en az 10 dakika karıştırın. İşte bu evrede cildiniz ve gözünüze sıçramasını engelleyin. 10 dakika sonra karıştırmayı bırakın ve 10 dakika arayla 2 dakika kadar tekrar karıştırın.

Karıştırma işleminin sonunda boza gibi bir kıvama gelen karışımı kaşıkla yarılabilir haldeyken durabilirsiniz.

Yine burada dikkat etmeniz gereken nokta sıcaklık. 40°C derecenin çok altına veya çok üstüne çıkmamanız gerekmektedir. 2-3 derece opsiyonu vardır.

İşlemler sona erdiğinde tencerenizi bir battaniyeye sarın ve 24 saat bu şekilde bekleyin. Bu süre içinde sakın açmayın.

24 saat sonra sabun için hazırladığınız kalıplara dökebilirsiniz. Kalıplarda 2-3 gün kadar bekleyen sabunlarını çıkarttıktan sonra hava alacak şekilde bir yere koyun(ızgara benzeri bir tel olabilir) ve 2 ay bekletin.



Üzerinde oluşacak beyazlık sizi endişelendirmesin sürtündüğünde gidecektir.