Son Haberler

Vali'den takdir toplayan ceza

Halkçı geçiniyorlar, malı götürüyorlar! CHP’ye kapağı atan köşeyi dönüyor

Kura töreninde ismi çıktı, ama hiç istifini bozmadı! Erdoğan’dan o savcıya gülümseten sözler

Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı! Halk TV’den deprem bölgesindeki çalışmalara itibar suikastı

CHP geldi kazalar hız kazandı. İETT otobüsünden börekçiye ziyaret

NATO karargahında kritik toplantı

Fransız gazetesi ‘ABD dahil hiçbir ülke bunu başaramadı’ Dünya standartlarını Türkiye belirliyor

CHP’nin Hamas’a neden ‘terörist’ dediği belli oldu! Özel’in sağ kolu Coca Cola Bayii

Kira artışı ne kadar olacak? İşte yapılacak oran

Kolombiya, çocuk istismarcısı İsrailli tarikat üyelerini ABD’ye sınır dışı etti
Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü için başvurular başladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü için başvurular başladı

Sabri Ülker Vakfı’nın beslenme, gıda araştırmaları ve toplum sağlığı konularında bilim dünyasında yankı uyandıran projeleri ve genç bilim insanlarını ödüllendirdiği “Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü” için başvuru süreci başladı. İnsanlığa hizmet için bilime destek olma sorumluluğunu taşıyan Sabri Ülker Vakfı’nın ödülü, bilime ve bilimsel gelişmelere katkı sunan genç bilim insanlarını 10’uncu yılında ödüllendirmeye hazırlanıyor. Dünyadan ve Türkiye’den önde gelen bilim insanlarından oluşan Seçici Kurul’un değerlendirmesiyle sahibini bulacak olacak ödüle başvurular 31 Ocak 2026’ya kadar https://scienceaward.sabriulkerfoundation.org/ adresinden alınacak.

Sabri Ülker Vakfı’nın, beslenme, gıda araştırmaları ve toplum sağlığı alanlarında yenilikçi bilimsel araştırmaları teşvik eden Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü’ne yönelik 2026 başvuruları açıldı. Bu sene kuruluşunun 15., ödülün 10. yıl dönümünde birikimini uluslararası vizyonla güçlendirmenin heyecanını yaşayan Sabri Ülker Vakfı, “geleceğin bilim lideri”ni keşfetme vurgusuyla ödülün kapsamı ve etki alanını da global ölçekte genişletti.

Ödülün değerlendirme süreci, ulusal ve uluslararası arenada referans kabul edilen bilim insanlarının yer aldığı güçlü bir seçici kurul tarafından yürütülecek. Dünyadan ve Türkiye’den önde gelen bilim insanlarından oluşan Seçici Kurul’da yer alan isimler hakkında detaylı bilgi almak için https://scienceaward.sabriulkerfoundation.org/adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Başvuru koşulları

Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü, beslenme, gıda araştırmaları ve toplum sağlığı alanlarında doğrudan toplumsal fayda yaratma potansiyeli taşıyan yenilikçi çalışmaları desteklemeyi amaçlıyor.

Başvuru koşulları ve başvuru detayları için 31 Ocak 2026’ya kadar https://scienceaward.sabriulkerfoundation.org/adresini ziyaret edebilirsiniz.

1
Tekin skandal 'G.T' paylaşımını unutmadı: Evladım Berkay, sana abilik tavsiyesi... Gezgin: Abi tavsiyesi alacağım son kişisin!
Gündem

Tekin skandal 'G.T' paylaşımını unutmadı: Evladım Berkay, sana abilik tavsiyesi... Gezgin: Abi tavsiyesi alacağım son kişisin!

Mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl yönetiminin yerine kayyım olarak atanan Gürsel Tekin ile önce il başkanlığından, a..
Kabatiye'de sokağa çıkmak yasaklandı, evler askeri karakol oldu Adım adım işgal
Gündem

Kabatiye'de sokağa çıkmak yasaklandı, evler askeri karakol oldu Adım adım işgal

İsrail ordusu, Batı Şeria’daki Kabatiye beldesinde tam sokağa çıkma yasağı ilan etti. Askeri baskınlar, evlerin karakola dönüştürülmesi ve e..
Yeni dönem başlıyor: Nadir toprak rezervi keşfedildi! Malatya il temsilcisi resmen açıkladı! Harekete geçtiler...
Ekonomi

Yeni dönem başlıyor: Nadir toprak rezervi keşfedildi! Malatya il temsilcisi resmen açıkladı! Harekete geçtiler...

Jeoloji Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Mehmet Yunus Gülmez, Kuluncak ilçesinde büyük bir nadir toprak elementi rezervinin bulunduğ..
