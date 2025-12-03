  • İSTANBUL
Kadın - Aile
8
Yeniakit Publisher
Doğal tansiyon ilacı! Kalbi saat gibi çalıştırıyor: Kimse değerini bilmiyor! Kalp dostu çorba yapmanın kolay yolu

Selma Savcı
Doğal tansiyon ilacı! Kalbi saat gibi çalıştırıyor: Kimse değerini bilmiyor! Kalp dostu çorba yapmanın kolay yolu

Ne iğne ne ilaç! Modern tıbbın çaresiz kaldığı anlarda bile doğa yine devreye giriyor. Tüketildiğinde, kan basıncını dengeliyor, tıkalı damarları adeta içten içe temizliyor ve kalbi saat gibi çalıştırıyor. Üstelik katkısız, ekonomik ve tamamen doğal. kimsenin değerini bilmediği kalbi saat gibi çalıştıran kırmızı mercimek, özellikle soğuk kış aylarının vazgeçilmezi! İşte Hem besleyici hem de sindirimi kolay olan kırmızı mercimek çorba tarifi...

#1
Foto - Doğal tansiyon ilacı! Kalbi saat gibi çalıştırıyor: Kimse değerini bilmiyor! Kalp dostu çorba yapmanın kolay yolu

Günümüzde giderek artan kalp ve tansiyon hastalıkları, yaşam kalitesini düşürüyor ve ömrü kısaltıyor. Ancak doğanın sunduğu bazı besinler, bu sorunlara karşı en az ilaçlar kadar etkili olabiliyor. o besinlerden biri de mercimek olarak karşımıza çıkıyor. Yapılan bilimsel araştırmalar, mercimeğin düzenli tüketilmesi halinde kan basıncını düşürdüğünü, damarları temizlediğini ve kalp ritmini dengelediğini ortaya koyuyor.

#2
Foto - Doğal tansiyon ilacı! Kalbi saat gibi çalıştırıyor: Kimse değerini bilmiyor! Kalp dostu çorba yapmanın kolay yolu

Bir avuç mercimek, içerdiği potasyum, magnezyum, folik asit, lif ve bitkisel proteinler sayesinde adeta vücudun denge merkezini yeniden kuruyor. Kalp ve damar sistemini destekleyen baklagil, hipertansiyona karşı da etkili bir silah görevi görüyor.

#3
Foto - Doğal tansiyon ilacı! Kalbi saat gibi çalıştırıyor: Kimse değerini bilmiyor! Kalp dostu çorba yapmanın kolay yolu

MERCİMEĞİ NASIL TÜKETMELİYİZ? Uzmanlar, haftada en az 3 kez mercimek tüketilmesini öneriyor. Kolay ulaşılabilirliği ve farklı tariflerle çeşitlendirilebilir olması, onu sofraların vazgeçilmezi yapıyor. MERCİMEĞİ NASIL TÜKETMELİYİZ? Kırmızı mercimek çorbası: Hafif, doyurucu ve kalp dostu. Yeşil mercimekli salata: Soğuk tüketilebilir, potasyum açısından zengin. Mercimek köftesi: Hem tok tutar hem de yağ oranı düşük olduğundan kalbe yük bindirmez.

#4
Foto - Doğal tansiyon ilacı! Kalbi saat gibi çalıştırıyor: Kimse değerini bilmiyor! Kalp dostu çorba yapmanın kolay yolu

Kırmızı Mercimek Çorbası, özellikle soğuk kış aylarının vazgeçilmezi ve en şifalı çorba tarifidir. Hem besleyici hem de sindirimi kolay olan bu kolay çorba tarifi, sofraların kurtarıcısıdır. Malzemeler 1 su bardağı kırmızı mercimek 1 adet kuru soğan (iri doğranmış) 1 adet havuç (doğranmış) 6 su bardağı sıcak su veya et suyu 1 tatlı kaşığı tuz Sosu İçin: 1 yemek kaşığı tereyağı 1 çay kaşığı pul biber, nane

#5
Foto - Doğal tansiyon ilacı! Kalbi saat gibi çalıştırıyor: Kimse değerini bilmiyor! Kalp dostu çorba yapmanın kolay yolu

Hazırlanışı: Mercimeği iyice yıkayın ve süzün. Tencerede mercimek, soğan ve havuçları su veya et suyu ile birlikte ocağa alın. Kaynamaya başladıktan sonra ateşi kısın ve mercimekler yumuşayana kadar (yaklaşık 25 dakika) pişirin. Pişen çorbayı blenderdan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edin. Tuzu ekleyip karıştırın. Küçük bir tavada tereyağını eritin. Pul biber ve naneyi ekleyip hafifçe kızdırın. Servis yaparken çorbanın üzerine tereyağlı sostan gezdirin. Limon dilimi ile servis yapabilirsiniz. İpucu: Kolay mercimek çorbası tarifi arayanlar için, havuç ve soğan yerine sadece 1 adet patates kullanmak da pürüzsüz kıvam elde etmeye yardımcı olur. Peki mercimeğin kalp sağlığı ve tansiyona faydaları neler? İşte detaylar...

#6
Foto - Doğal tansiyon ilacı! Kalbi saat gibi çalıştırıyor: Kimse değerini bilmiyor! Kalp dostu çorba yapmanın kolay yolu

Mercimekteki çözünür lifler, kanda biriken kötü kolesterolü (LDL) düşürerek damar içi plak oluşumunu engelliyor. Böylece damar tıkanıklığı riski azalıyor, kan akışı rahatlıyor. Temiz damarlar, tansiyonun dengede kalmasını ve kalbin daha az zorlanmasını sağlıyor.

#7
Foto - Doğal tansiyon ilacı! Kalbi saat gibi çalıştırıyor: Kimse değerini bilmiyor! Kalp dostu çorba yapmanın kolay yolu

İçeriğindeki magnesium ve folat, kalp kasının düzenli çalışmasına destek olur. Kalp atışları daha dengeli hale gelir ve ritim bozuklukları riski düşer. Ayrıca mercimeğin antioksidan özellikleri, kalp hücrelerini serbest radikallerden korur. DOĞAL TANSİYON DÜZENLEYİCİ Mercimek, düşük sodyum ve yüksek potasyum oranıyla kan basıncını doğal yollarla dengeler. Bu özellik, özellikle yüksek tansiyon hastaları için büyük avantaj sağlar. Sık sık ilaç kullanmak yerine, sofraya mercimek eklemek bile kan basıncında gözle görülür bir iyileşme sağlayabilir.

