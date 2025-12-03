Selma Savcı Giriş Tarihi: Doğal tansiyon ilacı! Kalbi saat gibi çalıştırıyor: Kimse değerini bilmiyor! Kalp dostu çorba yapmanın kolay yolu
Ne iğne ne ilaç! Modern tıbbın çaresiz kaldığı anlarda bile doğa yine devreye giriyor. Tüketildiğinde, kan basıncını dengeliyor, tıkalı damarları adeta içten içe temizliyor ve kalbi saat gibi çalıştırıyor. Üstelik katkısız, ekonomik ve tamamen doğal. kimsenin değerini bilmediği kalbi saat gibi çalıştıran kırmızı mercimek, özellikle soğuk kış aylarının vazgeçilmezi! İşte Hem besleyici hem de sindirimi kolay olan kırmızı mercimek çorba tarifi...