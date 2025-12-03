Doğal tansiyon ilacı! Kalbi saat gibi çalıştırıyor: Kimse değerini bilmiyor! Kalp dostu çorba yapmanın kolay yolu

Hazırlanışı: Mercimeği iyice yıkayın ve süzün. Tencerede mercimek, soğan ve havuçları su veya et suyu ile birlikte ocağa alın. Kaynamaya başladıktan sonra ateşi kısın ve mercimekler yumuşayana kadar (yaklaşık 25 dakika) pişirin. Pişen çorbayı blenderdan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edin. Tuzu ekleyip karıştırın. Küçük bir tavada tereyağını eritin. Pul biber ve naneyi ekleyip hafifçe kızdırın. Servis yaparken çorbanın üzerine tereyağlı sostan gezdirin. Limon dilimi ile servis yapabilirsiniz. İpucu: Kolay mercimek çorbası tarifi arayanlar için, havuç ve soğan yerine sadece 1 adet patates kullanmak da pürüzsüz kıvam elde etmeye yardımcı olur. Peki mercimeğin kalp sağlığı ve tansiyona faydaları neler? İşte detaylar...